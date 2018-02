El PP apoya la consulta en Marqués del Duero pero evita fijar su postura

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, calificó ayer de «acierto» que el teniente alcalde de San Pedro Alcántara, Rafael Piña, convoque una consulta entre los vecinos para decidir si la principal vía comercial del núcleo de población, la avenida Marqués del Duero, se reabre al tráfico de vehículos o se mantiene peatonalizada.

La regidora, sin embargo, evitó posicionarse sobre este asunto. Aseguró que, antes de defender una de las dos alternativas, «hay que presentar el proyecto para que todo el mundo lo conozca y ver cuál es el sentir de los vecinos. A partir de ahí, y de manera seria, reflexionar y entonces tomar una decisión. Somos representantes de los vecinos. No es tanto que se haga campaña a favor o en contra, sino que se vean las razones de comerciantes y vecinos», agregó.

La postura de Muñoz contrasta con la de su socio de gobierno, OSP, que ha avanzado que hará campaña para que se mantenga la peatonalización de la avenida.

El PSOE consideró que Muñoz eludió con sus reservas respaldar a Piña. «La alcaldesa no ha querido pronunciarse sobre la peatonalización o no (de Marqués del Duero), por lo tanto no ha querido respaldar a su socio de gobierno», señaló el edil socialista, Manuel García.

Piña se comprometió el pasado miércoles a convocar una consulta en el plazo de dos semanas para resolver el futuro de la vía, objeto de polémica entre los empresarios de la zona desde que la Tenencia de Alcaldía vetara el tránsito de los vehículos en diciembre para instalar un adorno de Navidad.

El teniente alcalde avanzó que tendrán derecho de voto todos los vecinos del municipio empadronados en San Pedro y que el resultado será vinculante. La decisión se materializará, previsiblemente, a finales de marzo o principios de abril, cuando, según técnicos municipales, el Ayuntamiento solvente diferentes irregularidades en unas actuaciones acometidas en la avenida y la Tenencia de Alcaldía recepcione la obra.

La mayor parte de los comerciantes de la zona prefiere que los vehículos vuelvan a circular por la avenida.