Un cambio normativo del PP impide a los hoteles de Marbella mejorar sus servicios

Un cambio en las normas urbanísticas de Marbella, uno de los documentos necesarios para devolver la estabilidad al urbanismo del municipio –tras la sentencia en la que el Tribunal Supremo anuló el PGOU de 2010– impedirá a los hoteles mejorar el aprovechamiento de sus instalaciones.

El PP, que gestiona la Delegación Municipal de Ordenación del Territorio, ha eliminado una modificación que introdujo el anterior equipo de gobierno en la ordenanza hotelera para que este tipo de establecimientos pudiera excluir de la edificabilidad la maquinaria –como las instalaciones de aire acondicionado– e incrementar así los espacios para otros usos hoteleros, según señaló ayer la concejala del PSOE, Isabel Pérez, exresponsable de Urbanismo.

Según la edil, diferentes hoteles del municipio se interesaron por la modificación ya que «al hacer números veían que les faltaban metros».

El PSOE denuncia que el PP ha optado por eliminar el cambio en la ordenanza hotelera que recogía las normas urbanísticas en lugar de revisarlas siguiendo unos requerimientos de la Junta de Andalucía. «La delegación que dirige Francisca Caracuel, en lugar de dar cumplimiento a los informes de la Junta, quita los artículos que le molestan de las normas urbanísticas para seguir con su tramitación», señaló la concejala socialista.

Esta postura obliga al PP a elevar a pleno por segunda vez la aprobación de las normas urbanísticas a pesar de que superaron el trámite en la sesión plenaria de noviembre, según denunció la edil del PSOE.

Pérez instó al gobierno local a que «no corra» en la tramitación de las normas urbanísticas ya que «son documentos muy laboriosos pero de largo recorrido y es importante elaborarlos bien para que en el futuro no haya que revisarlos».

La concejala de Ordenación del Territorio, Francisca Caracuel, aseguró que los artículos de las normas urbanísticas que requieren de los cambios que ha solicitado la Junta «se tramitarán aparte» ya que, agregó, necesitan de informes ambientales que el anterior equipo de gobierno no tramitó. «No se ha eliminado ningún artículo. Pero no podíamos bloquear la tramitación por la desidia e inoperancia del PSOE, que había dejado en punto muerto la aprobación de las normas urbanísticas al no elaborar los informes ambientales», agregó.

La edil acusó al PSOE de realizar una «gestión nefasta» al frente de la Delegación de Urbanismo en el anterior gobierno local. «Entre sus múltiples despropósitos, no acometieron los informes ambientales que requerían varios artículos de las normas urbanísticas», agregó.