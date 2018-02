"Necesitamos un plan de acción antes de peatonalizar la calle Marqués del Duero"

En junio termina su primer mandato, que comenzó en 2016. Asegura que le gustaría renovar al frente de la asociación, fundada en 2003 y que representa a unas 200 empresas, aunque no ha decidido si concurrirá a la reelección. «Si quieres estar encima de las cosas, requieres de mucho tiempo. Es bonito, pero duro», apunta.

­Ante la consulta que plantea el teniente alcalde de San Pedro, Rafael Piña, para decidir si la principal vía comercial del núcleo urbano, la avenida Marqués del Duero, se reabre al tráfico o sigue peatonalizada, la presidenta de los pequeños y medianos empresarios propone otra. Se trata de una ronda de contactos que Ana García iniciará a partir de mañana entre las cerca de 200 empresas asociadas a Apymespa para fijar la posición que defenderá la organización ante la consulta de Piña. Será la primera vez que los vecinos de San Pedro participen en una consulta de estas características; también será la primera vez que los socios de Apymespa adopten una decisión por votación.

¿Cómo valora que Piña recurra a una consulta para decidir el futuro de Marqués del Duero?

Todo lo que sea consultar es positivo ya que no será una imposición. Lo que no sabemos es en qué términos y de qué manera se realizará la consulta. Aún no tenemos información sobre ella. Creo que ni la propia Tenencia sabe cómo se hará. Sabemos que se contratará a una empresa que, entiendo, será cien por cien fiable.

¿Usted es partidaria de que voten los vecinos empadronados en San Pedro? ¿o se inclina por que sólo se pronuncien los empresarios afectados?

Sobre este tema no pueden opinar lo mismo una señora de 75 años, como es el caso de mi madre, que un comerciante que abre todos los días una tienda. La peatonalización o no de la vía no les llega igual, no les duele de la misma manera. ¿Cómo va a ser igual mi caso, que abro todos los días con 12 empleados, que mi madre, que es jubilada? La información que tenemos es que todo el mundo en San Pedro puede votar, pero entiendo que eso lo madurarán.

Apymespa ha señalado que hará cien por cien campaña a favor de los comerciantes. ¿Eso quiere decir que defenderá la reapertura al tráfico, que es lo que quiere la mayor parte de los empresarios de la zona?

Vamos a hacer una consulta a los 200 asociados y preguntarles qué quieren. A los hosteleros les beneficia la peatonalización. Pero San Pedro destaca por su buen comercio tradicional, que atrae a las personas de la zona y visitantes extranjeros. Vamos a preguntar a los asociados cuál es su sentir, si quieren la peatonalización, la reapertura al tráfico o un periodo de transición hacia la peatonalización.

Esta última es una nueva variable.

El 97 por ciento de los comerciantes ha firmado a favor de la reapertura al tráfico, pero muchos de ellos creen en un periodo de transición. Se abre al tráfico la calle y luego se hace un estudio de viabilidad para llegar a la peatonalización. No estamos cerrados a la peatonalización, pero hay que hacerla con unos plazos, un plan de acción, un programa. Calle Larios no se peatonalizó por cortar el tráfico tras unas obras. No se trata de peatonalizar a toda costa porque en otras ciudades funcione; es saber qué peatonalización hay prevista para San Pedro.

¿Qué opinión le merece el proyecto de peatonalización que ha expuesto Piña esta semana?

Fue muy escueto. Tras un año con la calle cerrada, poner tres infografías no es lo correcto. Es muy fácil querer quitar el sol colocando unos toldos-vela, pero el proyecto tiene que sustentarse en acciones comerciales, en una inversión, en un plan. La etiqueta es peatonalizar, pero la cuestión es ¿cómo?

¿Cree que la peatonalización de la avenida está ya tomada y la consulta es una fórmula para maquillarla?

Tras la reunión que los empresarios mantuvimos con Piña muchos comerciantes me han dicho que se sintieron abocados a creer que el proyecto se hará sí o sí. Pero se hará una consulta y la cuestión está en saber cómo se hará.

Un buen número de comercios ubicados en la zona peatonalizada de Marqués del Duero defienden la reapertura al tráfico del tramo sur de la avenida. ¿A qué lo atribuye?

Esa parte ya peatonalizada también ha sufrido. Llevamos un año cortados al tráfico. Ese corte ha afectado al eje principal de San Pedro y ha generado un desorden en el tráfico y de acceso a los comercios. Cuesta trabajo llegar a algunas calles y a las zonas colindantes de Marqués del Duero. Hay situaciones en las que vas subiendo por una calle y te derivan a otra en la que ni tan siquiera puedes girar. Situaciones así hacen que los vecinos eviten algunas zonas.

En Marbella se ha peatonalizado la calle Miguel Cano ¿cree que funciona bien?

Nunca llueve a gusto de todos. Estas iniciativas benefician a los hosteleros pero generan las quejas de vecinos y comercios. La peatonalización tiene que beneficiar a todos, de ahí la necesidad de un plan a medio plazo.

¿Qué opinión tiene Apymespa de las obras que alteran el palmeral de San Pedro (uno de los enclaves del núcleo urbano) y que también está ubicado en la avenida Marqués del Duero?

La Tenencia de Alcaldía nos ha asegurado que los mismos árboles y palmeras se replantarán. No creo que nos hayan dicho que seguirán los árboles y que, una vez acabada la obra, no estén. Queremos un San Pedro con más verde y menos gris. Pero la plaza no podía continuar como estaba. No circulaba nadie y había que limpiarla y renovarla.