PP y OSP aprueban el reglamento de la cantera de Nagüeles

Los grupos municipales de PP y OSP aprobaron ayer de forma inicial en pleno el reglamento de uso del auditorio de la cantera de Nagüeles, que hasta el pasado verano albergó los conciertos del festival de música Starlite. Los tres grupos de la oposición (PSOE, IU y Podemos), votaron en contra. El reglamento pasa así a la fase de exposición pública y presentación de alegaciones.

El portavoz del grupo municipal del PP, Félix Romero, aseguró que el objetivo del documento es facilitar que cualquier ciudadano o entidad pública o privada, previa autorización, utilice la cantera para organizar eventos musicales, recreativos, gastronómicos, de ocio y de fomento del turismo. «Pretendemos generalizar el uso de un espacio único de nuestra ciudad que, actualmente, está infrautilizado. Este recinto tiene que ser un agente más para desestacionalizar la economía turística», señaló Romero.

Los criterios que considerará el gobierno local para conceder las autorizaciones serán la disponibilidad de la cantera, el interés cultural de la actividad que se pretende desarrollar, los parámetros artísticos y de calidad de las actuaciones o la trayectoria de la entidad organizadora.

La oposición consideró que el reglamento es un traje a medida para que Starlite se quede en Marbella a través de una supuesta cesión y reprochó que, a pesar del inicio de la aprobación del reglamento, la empresa del famoso festival de conciertos de verano mantenga sus instalaciones en el recinto.

«Starlite vende entradas sin tener garantizado que los conciertos se celebrarán en la cantera ya que, de momento, ni el Ayuntamiento tiene la concesión del uso del recinto (que depende de la Junta de Andalucía) ni ha cedido su utilización de la empresa», señaló el concejal de IU, Miguel Díaz.

La empresa, agregó el edil, incumple la obligación de retirar las instalaciones que habilitó en la cantera para celebrar la última edición de Starlite y ha recurrido el canon de 121.000 euros que le impuso el anterior gobierno local. «Si tantos beneficios genera este evento para que se le otorgue una catalogación de interés especial municipal ¿por qué no paga sus obligaciones económicas?», se preguntó el concejal de Izquierda Unida Miguel Díaz.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista, Javier Porcuna, apuntó que el reglamento «parte de una mentira», la de, según él, normalizar una cesión «que no existe. En todo caso, se pretende regularizar una zona de instalaciones, como gradas, barras y tribunas, que pertenecen a la empresa que gestiona Starlite, no al Ayuntamiento», agregó el concejal, que preguntó al equipo de gobierno si busca algún tipo de acuerdo para utilizar las instalaciones de la cantera a cambio de que el festival de conciertos no pague el canon.

El reglamento señala que será el Ayuntamiento de Marbella el que asuma el coste del agua y la luz a excepción de que haya un acuerdo en sentido contrario. «Tendría que ser al revés. El agua y la luz las paga el promotor, salvo acuerdo en contra en el caso de ser una actividad sin ánimo de lucro», señaló el concejal.

La empresa que organiza Starlite elude confirmar si continuará celebrando los conciertos en la cantera de Nagüeles.