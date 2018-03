Vecinos se quejan de la falta de transparencia en las obras de Marqués del Duero

La plataforma en Defensa del Patrimonio Verde de San Pedro Alcántara ha presentado una queja formal ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, por la negativa del Ayuntamiento de Marbella a facilitar el acceso y copia del expediente de las obras de remodelación de la calle Marqués del Duero, a pesar de que el teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Rafael Piña, se comprometió a entregar todos los informes existentes sobre dicha obra en una reunión mantenida el pasado 23 de enero, según denuncia la plataforma.

Su portavoz, Rafael Martínez, explica que la solicitud de estos informes que también han exigido por escrito responde al derecho de fiscalizar la labor de los gobernantes, como se reconoce en la Constitución Española y, entre otras, en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y e la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

El colectivo sostiene que el hecho de que la Tenencia de Alcaldía no les dé acceso a dichos informes parece evidenciar que simplemente no existen o no se corresponden con la legalidad vigente. "En ambos casos, estaríamos ante una falta flagrante hacia los contribuyentes que, esperamos que sea resuelto por el organismo andaluz".

Asimismo, denuncian que en vez de facilitar la información, los representantes de Opción Sampedreña intentan tergiversar las manifestaciones públicas del colectivo y poner a la opinión pública en su contra.

Sin embargo, la plataforma en Defensa del Patrimonio Verde de San Pedro Alcántara, afirma que ha nacido con el único objetivo de defender las zonas verdes de la ciudad, potenciar la creación de otras nuevas, proteger los parques urbanos y periurbanos, conservar todas las especies botánicas que supongan un bien histórico o medioambiental y en especial los ejemplares que, hasta hace poco, existían en el llamado paseo de las Palmeras.

La entidad insiste en que continuamente son testigos de cómo desaparecen los árboles de San Pedro Alcántara de la noche a la mañana siendo sustituidos por hormigón o granito, convirtiendo el núcleo de población en un páramo sin sombra y sin elementos que generen oxígeno puro.