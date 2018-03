Elías Bendodo subraya que "la fuerza" del PP está en la política municipal

El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, ha destacado este sábado que "la fuerza del Partido Popular está en la política municipal", advirtiendo de que "nuestros alcaldes ganan en la calle, en la cercanía con la gente, porque somos el partido de las ideas pero, sobre todo, el partido de las buenas personas que dedican las 24 horas del día a dar solución a los problemas de sus vecinos; gente a la que le duele su ciudad y a la que nadie gana en ilusión", ha asegurado, señalando que "para ser buen político hay que ser buena persona".

Así lo ha expuesto junto al presidente del PP y del Gobierno, Mariano Rajoy; la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y el líder de la formación en Andalucía, Juanma Moreno, durante el acto de presentación de los candidatos a las alcaldías de las ocho capitales andaluzas y de las grandes ciudades, como Marbella, Algeciras y Jerez de la Frontera, subrayando que "hoy presentamos al 'once inicial' que va a llevar al PP de Andalucía a ganar la 'champions', al constituir lo mejor del partido en nuestra región".

Ha apuntado que "representan a tres millones de andaluces que viven en las ciudades donde van a gobernar; tres millones de historias, de problemas, de situaciones diferentes que deben ser nuestra prioridad".

De igual modo, ha resaltado que "hoy presentamos a un grupo de buena gente que vive por y para dar solución a los problemas de los ciudadanos, al igual que hace el presidente que necesita con urgencia Andalucía, Juanma Moreno", reivindicando que "a Juanma le duele Andalucía y que sea la última siendo la mejor tierra de España", indicando que "no hay ni una sola ciudad o pueblo que él no conozca y valore que todo es posible de mejorar".

Al respecto, ha reconocido que "hay cosas en las que la presidenta de la Junta no es sectaria", alegando que, "si bien a los ayuntamientos y diputaciones del PP no les da ni agua, tampoco lo hace con ayuntamientos del PSOE, de manera que no apareció por aquí cuando los socialistas gobernaban en Marbella", ha criticado.

Durante el acto, en el que también han intervenido la secretaria general del PP-A, Loles López, y los regidores y candidatos a la reelección en Málaga y Marbella, Francisco de la Torre y Ángeles Muñoz, Bendodo ha puesto en valor que "Marbella es una ciudad de referencia para el PP, de la que nos sentimos orgullosos, y hoy estamos aquí para demostrarlo junto a la mejor alcaldesa posible, Ángeles Muñoz".

Bendodo ha insistido en que "desde el PP pedimos que gane quien gobierne las elecciones, y que quien pierda se vaya a la oposición, cumpliendo así el mandato ciudadano frente a los pactos de quienes perdieron en las urnas", afirmando que "el tiempo ha demostrado que socialistas y populistas son prácticamente lo mismo, y que a Ciudadanos le vale cualquier excusa para darle el ayuntamiento, la Junta o el Gobierno al PSOE", asegurando que "el populismo de izquierda es tan nocivo como el de centro, porque hace el mismo daño pero con una capa de barniz".



PP "primer partido"

Por otro lado, el presidente de los 'populares' malagueños ha explicado que "estamos en el mejor proyecto posible, siendo el PP el primer partido de España, en el que los españoles confían para solucionar los problemas pero, sobre todo, somos una formación municipalista", destacando la trayectoria de Francisco de la Torre y apuntando que "en Málaga capital hemos tenido mucha suerte, ya que contamos con el mejor alcalde de nuestra historia, todo un referente para mí", ha incidido, advirtiendo que "sin él no se entiende la Málaga pujante, dinámica y admirada en toda España; la capital cultural, tecnológica y líder desde el punto de vista turístico".

Asimismo, ha insistido en que "De la Torre es un gran alcalde y un buen vecino, un buen malagueño y una buena persona, y eso la gente lo sabe y por eso le vota y le admira". "Un alcalde las 24 horas, los siete días a la semana al servicio de los demás".

También Bendodo ha puesto en valor que "Málaga se ha convertido en ese referente gracias a la gestión del Partido Popular desde el año 1995", anunciando que "ese es el modelo que queremos implantar en Andalucía, trasladar el éxito de los gobiernos populares a nuestra comunidad".

Por último, Bendodo ha pedido a sus compañeros que "en una época compleja de confusión, posverdad, sectarismo y manipulación en redes, nos centremos en el origen de todo", afirmando que "lo que importan son las personas, su bienestar y sus necesidades y, estando en Marbella, un año después de que nos dejara Pablo Ráez, debemos recordar el gran ejemplo que nos dio y que sus logros siguen muy presentes".



Alcaldes de Málaga y Marbella

Por su parte, De la Torre ha destacado que "en las elecciones municipales de 2019 habrá un gran avance del PP en Andalucía", alegando que "hemos demostrado durante los diferentes mandatos populares, y en la capital malagueña especialmente desde el año 1995, cómo nos volcamos y cómo entendemos la vocación de servicio público, anteponiendo siempre a los que más lo necesitan".

Por último, Muñoz ha subrayado que "para Marbella, igual que para Andalucía, era necesario un gobierno serio, estable, que generara confianza y por eso dimos un paso adelante, desde el convencimiento de que la ciudad debe estar a la vanguardia de la innovación, la modernidad y las políticas sociales, sin perder ni una sola oportunidad", apuntando que "hemos pasado de no tener presupuestos a aprobarlos en diciembre, tal y como marca la ley, y de no pagar a nuestros proveedores en meses a cumplir los plazos con la seriedad y confianza que da un gobierno creíble", ha concluido.