Rajoy asegura que mientras esté en el Gobierno subirán las pensiones

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado este sábado que, mientras esté en el Ejecutivo central, el sistema de pensiones "se va a mantener, seguro, y las pensiones subirán", aunque ha dejado claro que "subirán lo que podamos". Eso sí, ha dicho que hará "un gran esfuerzo, pero no pueden subir lo que no podamos".

De igual modo, ha defendido las políticas económicas llevadas a cabo por el PP y ha asegurado que, si se mantienen, "podremos en el futuro tener unas pensiones mejores"; si no, "volveremos a las andadas y lo que nos ocurrió en los últimos años", ha apostillado, dejando claro que "dar marcha atrás" es algo que no se puede permitir España.

"Seguiremos haciendo las cosas bien y disfrutando del mejor sistema de pensiones", ha defendido. Precisamente, este sábado se están sucediendo concentraciones y movilizaciones en toda España por unas "pensiones dignas".

Rajoy, que ha clausurado en Marbella (Málaga) el acto de presentación de las candidaturas del PP-A, ante más de 1.500 personas, bajo el lema 'Andalucía nos mueve', que los 'populares' andaluces vienen utilizando desde el 28 de febrero; ha añadido que las pensiones "no se garantizan con discursos ni con promesas que no se puedan cumplir, ni con engaños". Así, ha dicho que "prometer es gratis", criticando que "en el Congreso de los Diputados está a la orden del día".

A juicio de Rajoy, "se necesita gobernar bien, cuidar las cuentas públicas, ser serio, decir la verdad y crear empleo", ha aclarado el presidente del Gobierno y del PP, recordando, al respecto, que con el Ejecutivo del PSOE "se perdieron en España tres millones de puestos de trabajo y dejaron de cotizar a la Seguridad Social y por eso se perdieron decenas de miles de millones de euros", ha lamentado, añadiendo que, como consecuencia, "entramos en la mayor crisis que hemos vivido en España en muchos años". Por ello, ha dejado claro que con el PP "eso no va a pasar".

"El PP va a mantener una política económica que nos permitirá en el tiempo mantener el sistema de pensiones, la sanidad, la educación y mejorar", ha agregado, recordando que este año "subirán las pensiones más bajas, las de viudedad, vamos a subir las mínimas, vamos a atender a los pensionistas en el IRPF..."

"Si mantenemos estas políticas podremos en el futuro tener unas pensiones mejores; si no, volveremos a las andadas, a lo que nos ocurrió en los últimos años", ha dicho, advirtiendo de que, "dar marcha atrás, francamente no creo que es algo que se pueda permitir en este país".

Así, ha dicho que cuando se habla del sistema de pensiones "no se habla de abstracciones ni de generalidades", sino de la gente. Y ha incidido en que "las pensiones no se garantizan con discursos ni con promesas que no se puedan cumplir ni con engaños", defendiendo la política económica del PP.

En su intervención, ha dicho que el sistema de pensiones afecta a todos y "son un sistema de solidaridad entre generaciones que debemos cuidar entre todos para que se pueda mantener en el tiempo".

Es más, ha defendido que cuando se habla del sistema de pensiones "no hablamos de abstracciones ni generalidades", sino de la gente y personas que "han sabido sacar este país adelante con su esfuerzo con su trabajo... y que no deben ser utilizadas por nadie en ningún debate ni en ninguna ambición", ha advertido, ya que "son personas que han dado todo por su país y merecen ahora nuestra gratitud, nuestro respeto y que hagamos por ellos todo lo que podamos hacer".

Ha recordado que el PP en 2011 asumió la responsabilidades de Gobierno, recordado "cómo estaba España en ese momento, ya que era un país amenazado por todos los males, empezando con la amenaza de quiebra, de un rescate y la pérdida de nuestra soberanía económica". En este punto, ha recordado el esfuerzo que pidió porque el PSOE "había perdido 70 mil millones de euros de recaudación y no se hace lo mismo con 70 mil millones más que menos".

También ha recordado que dijo en la sesión de investidura que "la única partida que no se iba a tocar para abajo era la de pensiones, y lo cumplimos, y logramos, en el peor momento de crisis económica de la historia, mantener el sistema, no congelarlo y subirlas", ha incidido, aclarando que "bien es verdad que poco, y me gustaría subirlas más, pero para eso tenemos que perseverar en la política económica que se está llevando a cabo", ha concluido.