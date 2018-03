"Queremos que en Marbella se respire la Semana Santa a cualquier hora del día"

Terminará su mandato en 2021, momento en el que podría aspirar a una segunda y definitiva reelección. Su objetivo es lograr que la agrupación «tenga peso» en la celebración de la Semana Santa

­Esta Semana Santa es la primera que celebra Marbella con Francisco Gil al frente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías. Su objetivo es que la ciudad «huela» a la Semana de la Pasión hasta el Lunes de Pascua. Para ello, la Banda de Música de La Pollinica, hermandad a la que pertenece Gil, acompañará por primera vez a todos los desfiles procesionales. Además, se han editado 8.000 programas que se reparten por hoteles y comercios para difundir las manifestaciones religiosas.

¿Cómo se presenta la primera Semana Santa que celebra Marbella desde que preside la agrupación?

Tenemos unas expectativas muy buenas. Tenemos todos los ingredientes necesarios para celebrar una gran Semana Santa. Las hermandades están a la altura de una hermandad de Semana Santa, un director espiritual (don José López Solórzano) que nos ha ayudado a tener las hermandades a punto, hermanos mayores fantásticos y con juntas renovadas, una ciudad preciosa y un Ayuntamiento que colabora mucho con la Semana Santa. Si todo se conjuga, tendremos una de las mejores Semana Santa de la provincia.

¿El reto que usted se plantea en su mandato es que Marbella tenga una de las mejores Semana Santa de Málaga?

No podemos competir con muchas de ellas, pero esto no es una carrera de ´sprint´, sino de fondo. He tenido la suerte de recibir el legado de Salvador de la Peña (anterior presidente de la agrupación), que ha sentado la base fundamental para que, a partir de ahora podamos impulsarnos. Ha logrado la unión entre hermandades y hermanos mayores, sin lo cual es imposible hacer nada. Esa unión ya la tenemos y, junto a las ganas que tenemos, vamos a conseguirlo.

¿Cuáles son las principales novedades de esta Semana Santa?

La principal novedad es que en Marbella se va a respirar la Semana Santa. Tenemos una ciudad con encanto y mucha afluencia de público. Vamos a contar con una carrera oficial en la avenida Nabeul, en la que habrá una tribuna presidencial ampliada con tres módulos, que estará flanqueada con vallas, y colocaremos 1.000 sillas a ambos lados de la calle y de manera gratuita. También hemos confeccionado unas banderas con el escudo de la agrupación rodeado de los escudos de las hermandades, que ondearán en las farolas de la avenida Nabeul. La idea es que, cuando des un paseo por Marbella a cualquier hora del día, sepas que es Semana Santa.

¿Considera que, en el futuro, habría que alquilar las sillas ubicadas en el recorrido oficial?

No. Como aportación a la agrupación sería fantástico, pero entendemos que el pueblo de Marbella se merece ver las procesiones a gusto.

Uno de sus retos es animar a las nuevas generaciones para que se sumen a las hermandades y cofradías ¿por qué es difícil lograrlo?

Ese es uno de los proyectos que vamos a impulsar después de la Semana Santa. Es necesario dar una formación cristiana y cofrade para que se unan más hermanos. Ahí don José juega un gran papel porque es el que explica a los nuevos hermanos dónde están realmente. Las hermandades son mucho más que pasar el rato o sacar un trono a la calle.

¿Hay alguna hermandad que haya encontrado dificultades para encontrar hombres de trono?

Estamos en una época complicada porque en Marbella hemos dado un salto y tenemos tronos cada vez mayores y también hay una crisis de fe. Pero los tronos siempre salen con sus portadores. No estamos en la situación de hace años, cuando había que pagar para sacar los tronos. Además, viene una generación muy fuerte de gente joven que apuesta por ser portador de trono por lo que ese problema lo solventaremos en el futuro.

¿Y cómo suplen ahora esa adversidad?

No necesitamos suplir la falta de portadores, sino buscarlos. Antes no había que buscarlos. Incluso había épocas en los que había gente en espera. Ahora, simplemente, es buscar llamando o hablando entre hermandades. Al final, los titulares salen a la calle.

¿Es partidario de la intervención de la Legión en las procesiones de silencio?

Esto ha evolucionado con el tiempo. Cuando era pequeño, los días de silencio sólo procesionaban tambores. Ni siquiera iban trompetas. Pero esto evoluciona. En Marbella, la Legión saldrá el Viernes Santo acompañando al Cristo yacente y me parece fantástico. Le da solemnidad y las marchas que toca no son de alegría, sino que tratan sobre la muerte.

¿Hay interés de los vecinos extranjeros por participar en la Semana Santa en un sentido espiritual?

No. Y la verdad es que nunca me lo he planteado. Nunca han intervenido ni entrado en temas de Semana Santa. Pero no sabría argumentar por qué no.

¿Cuáles son las vías de financiación más importantes para las hermandades?

Una es la subvención del Ayuntamiento y otra los donativos de los particulares. También es importante lo que se recauda en actividades como la lotería de Navidad, las verbenas o la feria.