Concentración de protesta en el colegio José Banús tras la agresión a un profesor

Profesores del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) José Banús, en Marbella, se han concentrado para protestar por la agresión que sufrió este lunes uno de los docentes por parte de un padre.

La protesta, de unos diez minutos de duración, la han secundado los 49 profesores del centro, que aprobaron la iniciativa por unanimidad en claustro, y directores de dos colegios de San Pedro Alcántara para mostrar la solidaridad de la comunidad educativa de este núcleo urbano.

Los docentes han portado dos pancartas con los mensajes 'No a la violencia contra el profesorado' y 'Unidos por la Paz'. También la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del colegio ha manifestado su apoyo a los profesores.

Dos alumnos y dos alumnas se insultaron el viernes durante el recreo, según ha explicado la directora del colegio, Fátima Izquierdo, a los periodistas. Los cuatro estudiantes recibieron la sanción que contempla el Plan de Convivencia del colegio y un profesor llamó la atención a una de las alumnas.

Los padres de una de las estudiantes acudieron el lunes al centro para informarse de lo ocurrido, según la directora del colegio, que cuenta con unos 800 alumnos matriculados. Durante la conversación con el docente, el padre de la alumna se encaró con él tras agarrarle del brazo y zarandearle para increparle y pedirle explicaciones. La madre de la alumna también se enfrentó a la directora y al parecer la injurió.

Tras el incidente, el docente agredido acudió, en compañía de la jefa de Estudios, a un centro médico para solicitar un parte de lesiones y, posteriormente, se dirigió junto a la directora del centro a la Comisaría de la Policía Nacional para presentar una denuncia, según ha indicado Izquierdo.

"El profesor tenía una contractura en la espalda y se encontraba muy nervioso. Estaba hundido y se quedó en blanco al no saber cómo reaccionar. Lo único que le dijo al padre de la alumna fue '¿qué hace? ¿qué estás haciendo?' y se quedó parado. Está anímicamente muy mal y muy preocupado", ha agregado la directora del colegio.

El centro ha comunicado lo ocurrido a Inspección Educativa en Málaga y ha activado el protocolo de actuación de la Junta de Andalucía contra agresiones a los miembros de la comunidad educativa, ha indicado Izquierdo, que ha destacado que los alumnos siguen las clases con normalidad.

Izquierdo ha señalado que los progenitores de la alumna han protagonizado anteriormente incidentes de menor relevancia, como insultos, lo que obligó al centro el año pasado a solicitar ayuda y asesoramiento a la Delegación de Educación de la Junta en Málaga, que envió a un equipo de especialistas para intermediar con los padres de la alumna. También la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Marbella ha intercedido ante la familia.

"Lo que ha ocurrido no es la generalidad, es una excepción. Aquí en Nueva Andalucía, distrito donde se encuentra el colegio, hay muchas familias que trabajan con el centro y que nos han mostrado su apoyo. Una familia no se ha portado de manera correcta en el centro e, igual que se sanciona los alumnos cuando no se comportan de manera adecuada, los padres también tienen que cumplir unas normas de convivencia", ha concluido Izquierdo.