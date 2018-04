El PSOE exige el cese cautelar de los directores generales como dicta el TSJA

El concejal portavoz del grupo municipal socialista, José Bernal, ha exigido al Partido Popular y a Opción Sampedreña que cumplan de inmediato con el auto del TSJA que decreta la suspensión cautelar del nombramiento de los directores generales, y del que el equipo de Gobierno dice "no tener conocimiento".

El grupo municipal socialista ha registrado el auto notificado el pasado viernes a fin de que la alcaldesa, Ángeles Muñoz, tenga conocimiento de la medida cautelar, y actúe en consecuencia.

Además, se han solicitado los decretos de nombramiento de los funcionarios eventuales desde el pasado viernes hasta hoy, con la finalidad de saber si los ex directores están ejerciendo sus funciones de forma contraria a derecho.

Bernal ha declarado que estas personas nombradas como directores "no vuelven a su puesto como funcionarios eventuales, sino que pasan a no tener ningún tipo de relación contractual con el Ayuntamiento". Hay que tener en cuenta que el equipo de Gobierno pese a que dicen no tener conocimiento del auto, sí ha pasado en sus notas de prensa a denominarles nuevamente como responsables, en lugar de directores generales.

El edil alertó del peligro que supone para los trámites y decisiones municipales el hecho de que puedan seguir firmando cuando de hecho el TSJA "ha aceptado la medida cautelar" como de hecho ya sabe el Ayuntamiento.

Bernal afirma que igual que puede existir responsabilidad de las personas que firman, ya que tienen conocimiento de que carecen de competencias, podría existir perjuicio para los administrados que están realizando trámites y procedimientos.

El edil insistió en que "los directores dejan de serlo en el momento en que el Ayuntamiento tiene conocimiento del auto del tribunal adoptando las medidas cautelares".

Bernal anunció que adoptarán "las medidas legales oportunas en el caso en el que algunos de esos afines del PP o OSP estén en los departamentos, den órdenes o accedan a algún documento".

El concejal señaló que nuevamente "los tribunales nos dan la razón inicialmente y, otra vez, hemos demostrado que somos los socialistas los que estamos defendiendo los intereses de los ciudadanos frente a los que sólo buscan defender sus intereses partidistas y personales como es el caso del PP y OSP".

Bernal se ha preguntado también dónde estaba el subdelegado del Gobierno que cuando gobernaba el PSOE interpuso un recurso "que ahora con el PP en el gobierno ha desaparecido", y ha exigido que aclare si la retirada del recurso es un pago a la moción de censura pactada con OSP a finales de agosto.

El edil añadió que asesores jurídicos del PSOE de Sevilla y Madrid estudian dos nuevas denuncias admitidas a trámite contra la alcaldesa Ángeles Muñoz -que debería declarar ante el Tribunal Supremo en caso que de prosperasen, al ser aforada por su condición de senadora- aunque no quiso desvelar a qué delitos se enfrentaría ni qué juzgados instruyen las diligencias.