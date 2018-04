El PSOE registra en el Consistorio el auto del cese de los directores generales

El grupo municipal socialista presentó ayer en el Registro de Entrada del Ayuntamiento el auto en el que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ordena suspender de forma cautelar el nombramiento de los once directores generales para que el gobierno local ejecute su contenido.

La entrega de la sentencia se produce después de que el domingo el gobierno local se refiriera a Carmen Díaz, una de las afectadas, como «responsable de Cultura» en una nota de prensa y que el lunes el portavoz municipal, Félix Romero, asegurase que a ninguno de los directores generales se les había comunicado la resolución del TSJA, a pesar de que la Sala, según el PSOE, notificó el fallo el viernes.

La formación socialista solicitó también los posibles decretos de nombramientos de los funcionarios eventuales para saber si los seis asesores del gobierno local nombrados directores generales siguen desempeñando sus funciones en el Ayuntamiento. Según el PSOE, estos seis cargos de confianza, cuatro del PP y dos de OSP, dejan de tener relación con el Ayuntamiento al no poder recuperar sus puestos como funcionarios eventuales. «No bajan de Primera División a Segunda. Pasan a ser nada», señaló el concejal del PSOE, José Bernal.

El equipo de gobierno aprovechó que tres asesores vinculados al PP, Carmen Díaz, José María Morente y Enrique Rodríguez Flores, obtuvieron plaza de direcciones generales para amortizar sus plazas y reemplazarlas por otros cargos de asesores en las Tenencias de Alcaldía de Las Chapas, Nueva Andalucía y Marbella Oeste.

Las plazas de asesor de los otros tres cargos de confianza que lograron una dirección general no se han amortizado. Sin embargo, para que los tres asesores recuperen sus puestos necesitan otros tantos decretos de nombramiento.

«Los seis asesores que fueron nombrados directores generales no pueden tener ningún tipo de relación contractual con el Ayuntamiento. No pueden ni estar en las delegaciones municipales, ni dar órdenes ni firmar ni acceder la documentación del Consistorio. No son miembros del Ayuntamiento ni como funcionarios, ni laborales ni asesores», señaló Bernal.

El edil socialista alertó del peligro que supondría para las decisiones municipales y para ellos mismos que los directores generales afectados por el fallo del TSJA siguieran firmando documentos.

Admisiones a trámite

Bernal aseguró que la investigación sobre supuestas irregularidades de cargos de confianza del PP contratados en el Ayuntamiento con contratos de alta dirección, y que afecta a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, «se encuentra en su fase final» y anunció que la Justicia ha admitido a trámite otros dos procesos judiciales contra la regidora. «Son dos asuntos importantes», señaló Bernal, que aseguró que daría más detalles de los casos cuando disponga de los autos.

En algunos casos que impulsa el PSOE de Marbella colabora la asesoría jurídica del PSOE federal ya que consideran que llevarán a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, a declarar ante el Tribunal Supremo ya que está aforada por su condición de senadora.