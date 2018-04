Crean en Marbella una aplicación que paga al usuario por divertirse

Dos marbellíes han creado la única aplicación social que permite conectar a un usuario que busca compañía con otro dispuesto a ofrecer su tiempo a cambio de una remuneración económica.

La aplicación, de nombre Kiki, que funciona a través de una geolocalización, permite encontrar a un acompañante para realizar cinco planes de ocio diferentes a cambio de una tarifa fija, como tomar un café, por cinco euros; ir al cine a ver una película (10 euros); tomar una copa (15 euros); compartir una cena en un restaurante (20 euros); o realizar un viaje (100 euros). El usuario que busque al acompañante abona la tarifa según el plan de ocio que elija.

Por otro lado, permite a las personas que se registren ofrecer su tiempo a cambio de una remuneración cuyo importe es el 70 por ciento de la tarifa que abona el usuario. El 30 por ciento restante es para la aplicación.

Para utilizar la aplicación, que está disponible en IOS o Android, hay que descargársela en el teléfono móvil, registrarse mediante una fotografía y diferentes datos com el nombre, la edad, gustos e intereses, seleccionar a la persona con la que se quiere ir a la cita, chatear con el acompañante elegido y concretar la hora, el día y el plan.

La aplicación está orientada a los usuarios que llegan a una ciudad nueva, con trabajos cuyos horarios son incompatibles a los de sus amigos o que quieran vivir «una experiencia diferente y conocer a gente mientras hacen un plan su medida», señalan fuentes de la startup.

«La aplicación garantiza al cien por cien que, una vez hecho el pago, la cita se va a llevar a cabo. En otras aplicaciones que ya están en el mercado, las mujeres reciben notificaciones durante todo el día, mientras que los usuarios masculinos no alcanzan su objetivo y pierden su dinero con suscripciones que no son útiles. Kiki apuesta por otro modelo de negocio que se basa en que no ha suscripciones y el usuario sólo paga por la cita que ha elegido», señalan las mismas fuentes.

La aplicación estará disponible en los próximos días. La startup prepara el lanzamiento de la aplicación en Estados Unidos.