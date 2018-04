Marbella prohibirá ir sin camiseta en las zonas más alejadas de las playas

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) prohibirá ir sin camiseta a las personas que transiten por las zonas más alejadas del litoral, como el casco antiguo, zonas comerciales del municipio o grandes superficies comerciales, según el concejal de Vía Pública, José Eduardo Díaz.

En declaraciones a Europa Press, el edil ha señalado que la Ordenanza de Convivencia indicará que, en estos casos, los agentes de la Policía Local, inspectores o los ciudadanos advertirán al individuo de que la vestimenta no es la apropiada y, en el supuesto de persistir, podrá recibir una sanción de hasta 750 euros.

"Hay determinadas normas de decoro que, entendemos, hay que mantener. Igual que determinados establecimientos no permiten estar con la camiseta quitada, porque hay gente que se siente molesta o incómoda o esa no es la imagen más adecuada, en el casco antiguo, igual que en zonas de especial afluencia turística, no se permitirá ir con el torso descubierto", ha señalado.

Díaz ha destacado la labor "pedagógica, de información y concienciación" de la ordenanza, ya que, según el concejal, muchas personas que pasean sin camiseta lo hacen por desconocer la normativa. "Es fundamental que todos los que nos visitan sepan que en Marbella hay determinadas normas de decoro que queremos que se mantengan por el bien de la imagen de la ciudad y de todos", ha indicado.

La ordenanza permitirá ir sin camiseta en aquellas zonas más próximas al litoral, como la playa o el paseo marítimo, o en los entornos de las zonas con piscinas. El objetivo de la ordenanza es prevenir "la mala imagen que ofreció el municipio el verano pasado".

"Vamos a intentarlo, porque no es fácil. En verano son miles y miles las personas que nos visitan y no es fácil tener ordenado todo el término municipal", ha apuntado el concejal, que ha destacado el apoyo de los hosteleros, hoteleros, agencias de viajes y Policía Local para la correcta aplicación de la ordenanza.

El borrador de la ordenanza se encuentra en exposición pública y en su elaboración han participado las Delegaciones municipales de Seguridad Ciudadana y de Limpieza y la concesionaria de Puerto Banús. La Delegación de Vía Pública presentará el proyecto de ordenanza ante las asociaciones de empresarios, comerciantes y de vecinos para "darle la mayor participación posible y recibir todo tipo de aportaciones y sugerencias", ha señalado el edil, quien ha apuntado que la norma entrará en vigor antes del verano.

La ordenanza, de unos 90 folios de extensión, pone especial énfasis en la protección de la vía pública y el mobiliario urbano, la regulación del horario de las obras, y la prevención de los actos vandálicos; del consumo en los espacios públicos, como los botellones; o del ruido en los eventos que conlleven una aglomeración de personas. El concejal ha expresado su confianza en que la ordenanza sirva de ejemplo para la regulación de recintos privados.