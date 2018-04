El Gobierno dice que carece de fondos para mejorar las playas de San Pedro

El Ejecutivo de rajoy señaló en enero que adjudicaría la obra en la segunda mitad de 2018 «si la disponibilidad presupuestaria lo permitía»

El Gobierno central reconoce que carece de fondos para financiar este año las actuaciones para estabilizar el litoral de San Pedro.

En una respuesta parlamentaria a una pregunta formulada por el diputado socialista Miguel Ángel Heredia, a la que ha tenido acceso La Opinión de Málaga, el Ejecutivo de Rajoy señala que la licitación y el inicio de las obras del proyecto para la estabilización y ordenación del borde litoral en el tramo Guadalmina-Guadaiza están previstos para este ejercicio «dependiendo de la disponibilidad presupuestaria».

El Gobierno central registró la respuesta en la Secretaría General del Congreso de los Diputados el 28 de marzo. En ella indica que la redacción del proyecto se adjudicó en diciembre, pero no prevé ninguna fecha para iniciar las actuaciones.

Según la regidora, Ángeles Muñoz, las obras están pendientes de la aprobación de los Presupuestos Generales de 2018, por lo que califica de «estupenda noticia» que el PNV haya asegurado que no presentará unas cuentas alternativas.

Heredia asegura que la «disponibilidad presupuestaria» es que el Ejecutivo de Rajoy «tenga o no voluntad» de acometer el proyecto. «En los Presupuestos Generales del Estado para 2018 no hay un céntimo nuevo para playas. Todo lo que aparece en playas para la provincia corresponde, prácticamente en su totalidad, a inversiones que se tendrían que haber ejecutado en 2017 pero no se hicieron. No hay dinero nuevo», agrega.

La inversión prevista en las cuenta generales del Estado de 2017 para el litoral de la provincia es la cuantía más escasa de los últimos 20 años, según el diputado socialista.

El presidente del PSOE de Málaga y concejal de Marbella, José Bernal, asegura que el Gobierno central «no tiene ni la intención» de ejecutar el proyecto. Bernal instó a los dos concejales de OSP, Rafael Piña y Manuel Osorio, a qué expliquen el sentido de la moción de censura con la que devolvieron la Alcaldía al PP «si no tienen obras ni partidas». «Tampoco existe la dignidad de algunos que se sientan en la corporación municipal a debatir sobre los asuntos municipales», señala el exalcalde en alusión a Piña y Osorio.

En una respuesta parlamentaria fechada el pasado 10 de enero, el Gobierno central señaló que dedicaría los seis primeros meses del año a redactar y aprobar el proyecto constructivo de la obra y en la segunda mitad del año licitaría y adjudicaría la actuación «siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan».

La inversión de la obra, agregó el Ejecutivo central en el documento, «dependerá del resultado del citado proyecto constructivo pendiente de redacción».

La provincia de Málaga es la decimoquinta de España en inversiones en playas, según el PSOE.