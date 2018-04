La obra del tercer carril de San Pedro a Banús, parada por falta de dinero

La actuación aliviaría la densidad del tráfico en el acceso al núcleo poblacional - La alcaldesa señaló el octubre que la redacción del proyecto y la ejecución de la obra se realizarían durante este ejercicio

El Gobierno central reconoce que no tiene dinero para construir el tercer carril que una San Pedro con Puerto Banús y que permita aliviar la densidad de tráfico que se concentra en los accesos al núcleo de población, según explica en una respuesta parlamentaria al diputado socialista Miguel Ángel Heredia a la que ha tenido acceso La Opinión de Málaga.

El Ejecutivo de Rajoy admite que licitará la redacción del proyecto «cuando exista disponibilidad presupuestaria». De momento, el Ministerio de Fomento, al que corresponde la obra, se encuentra recopilando la documentación para licitar el contrato de redacción cuando disponga de los fondos, según indica el Gobierno central en la respuesta, presentada en el registro General del Congreso de los Diputados el 28 de marzo.

«Se han dicho muchas cosas y han anunciado muchos estudios informativos y muchos proyectos, pero no hay un compromiso de ningún tipo para iniciar las obras. Lo que queremos es que el Gobierno central diga cuándo comenzará las actuaciones. Ya está bien de suplir con fotos las escasas inversiones que vienen a Marbella», señala Heredia.

Según el diputado socialista, los Presupuestos Generales de 2018, en fase de negociación, no recogen la obra.

Para el presidente del PSOE de Málaga y concejal, José Bernal, la única inversión que ha realizado Fomento en Marbella en los últimos años ha sido el gasto en que incurrió el Gobierno central para que el ministro Iñigo de la Serna visitara el municipio en enero y explicara en qué situación se encontraba el proyecto de la conexión ferroviaria de la Costa del Sol . «La única inversión fue la puesta en escena del ministerio con pantallas, catering, comilonas y paseos por el pueblo», explica.

A juicio del exalcalde, el Gobierno central «no cumple ni con San Pedro ni con Marbella porque los Presupuestos no contemplan ni un solo euro» y acusa a los dos ediles de OSP, Rafael Piña y Manuel Osorio, de participar en la «traición» a los vecinos tras la moción de censura con la que el PP recuperó la Alcaldía. «Aún no les he escuchado reivindicar el proyecto», señala.

Fomento aprobó a mediados de octubre la orden de trabajo para redactar el proyecto. Entonces, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, señaló que la redacción del proyecto y la ejecución de la obra se realizarían durante este ejercicio.

La obra del tercer carril está valorada en 18 millones de euros y contempla también la construcción de una pasarela sobre la autovía A-7 que conecte Puerto Banús con el resto del distrito de Las Chapas, la reordenación de los accesos a la autovía, la ampliación de calzadas, mejoras de enlaces y la ampliación de dos salidas y de estructuras y pasarelas peatonales.