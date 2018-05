Critican la "desidia" del Ayuntamiento de Marbella y la Junta con el instituto de Las Chapas

El presidente de la AMPA del colegio Mario Vargas Llosa, Jorge Gil, atribuyó ayer a la «desidia y falta de planificación» del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía la demora que impedirá que el instituto en el distrito de Las Chapas que albergará a los alumnos que terminan sus estudios en el centro entre en funcionamiento a partir del curso académico 2019-2020.

La Junta, señaló Gil, conocía desde hace ocho años que hace falta un instituto en Marbella «y la Delegación de Educación no ha hecho nada al respecto». «La Junta no ha estado a la altura de la situación y no ha dado a los vecinos de Marbella lo que les hace falta. No puede ser que salgamos a la calle para pedir un instituto cuando es la Junta la que tiene la obligación de ofrecerlo sin que nosotros lo tengamos que pedir», agregó.

Unos 70 padres de alumnos del centro se manifestaron a mediados de mes para exigir al Gobierno regional que agilizara el proyecto para que el instituto entrara en funcionamiento a partir de septiembre de 2019. Ese año, saldrán 80 alumnos del colegio Vargas Llosa, a los que se sumarán otros 25 del colegio Xarblanca. En aquella protesta, los padres de los alumnos de ambos colegios anunciaron su intención de manifestarse el 1 de junio a las puertas de la Delegación de Educación de la Junta en Málaga si el Gobierno regional no acelera la tramitación.

Gil acusa al Ayuntamiento de desatender un requerimiento que la Junta solicitó al área de Patrimonio en febrero y del que se ocupó «de rebote» tras la advertencia de los padres de alumnos. «Carmen Díaz (directora general de Educación) admite un error por parte del Ayuntamiento y otro personal por no ser más diligente con el asunto. Confiaba en que todo estaba bien y se desentendió del tema», explicó el presidente del AMPA. La documentación que la Junta solicitó a principios de año se abordará en el pleno de mayo, que la corporación municipal celebra mañana.

La documentación que reclama la Junta es un nota simple, una notificación catastral y una adenda en la que el Ayuntamiento confirme que la parcela que albergará el instituto cuenta con las acometidas de agua y luz. «Es una documentación ridícula. Además, no creo que a los técnicos de la Junta les hagan falta cuatro meses para comunicar que necesitan determinada documentación. Cuatro meses es mucho tiempo. La Junta y Ayuntamiento han fallado», según Gil.

Fuentes de la Delegación de Educación de la Junta reiteraron ayer a La Opinión de Málaga que la parcela «no reúne todas las condiciones legales» para que el Consistorio la ceda al Gobierno regional. «Solo cuando el Ayuntamiento de Marbella complete la documentación pertinente se podrá realizar la cesión y por tanto proceder a licitar el proyecto», señalaron.