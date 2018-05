Clamor entre los empresarios de San Pedro por los "parches" de OSP y PP

Los empresarios de San Pedro expresaron ayer su malestar ante la política de «parches» que, señalaron, desarrollan los grupos municipales de PP y OSP, coaligados en el gobierno local desde la moción de censura que firmaron en agosto. «Por encima de uniones o no uniones, los empresarios queremos que se priorice el interés y el bien común del municipio. Nosotros no entramos en las uniones; sólo queremos que se gestione el municipio como se tiene que gestionar y no es lo que está pasando. Esa es la realidad», señaló la presidenta de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro (Apymespa), Ana García, en una reunión ante unos 30 comerciantes del núcleo de población.

Los empresarios aseguraron que tienen «la sensación de que, en los últimos meses, en los últimos años, se está parcheando constantemente». Frente a las improvisaciones que atribuyen al gobierno local, la asociación empresarial abogó por «un proyecto común y una estrategia clara» para que Marbella y San Pedro «mejoren en calidad, que es lo que trae y atrae calidad. Poner parches es algo que tiene un recorrido a corto plazo y mal», agregó.

La presidenta de los empresarios sampedreños emplazó a OSP, que gestiona la Tenencia de Alcaldía del núcleo de población, y al PP a que «vayan en la dirección correcta, que es la de lograr un San Pedro de calidad y potente. «Si PP y OSP van o no de la mano es asunto de ellos. Lo que tienen que hacer es que en San Pedro prime el bien común y no los intereses particulares», añadió.

García calificó de «más necesaria que nunca» la unión entre los empresarios de San Pedro ante la «situación actual de la gestión pública». «Juntos tenemos que proponer y participar en las grandes decisiones estratégicas que afectan al presente y futuro de nuestras empresas y nuestra economía, de nuestras relaciones sociales y comerciales», indicó.

A juicio de la presidenta de Apymespa, que reúne a unos 200 empresarios, la recuperación de San Pedro llegará «siempre y cuando sepamos dirigirnos bajo una estrategia de ciudad y gestión pública a corto y medio plazo que tenga como horizonte la toma de decisiones que garanticen el interés público y general frente a intereses particulares o partidistas de los que toman los decisiones». «Son cargos públicos al servicio de los ciudadanos. Debemos exigirles que cumplan con las demandas de la mayoría y solucionen los principales problemas», añadió.

García anunció ayer que se presenta a la reelección a la presidencia de Apymespa, cuyo mandato es de dos años.

Apymespa es especialmente crítica con la indecisiones del teniente alcalde de San Pedro, Rafael Piña, sobre si la avenida Marqués del Duero se reabre al tráfico o se mantiene peatonalizada.