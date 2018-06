El PSOE apostará por el empleo si recupera la alcaldía de Marbella en 2019

El PSOE priorizará las políticas de empleo, vivienda asequible y desarrollo económico en el municipio de cara a las elecciones locales de 2019, según avanzaron ayer la secretaria de Política Municipal del PSOE de Málaga y vicesecretaria general, Antonia García, y el presidente de la formación y candidato de Marbella, José Bernal.

García destacó que también apuestan por mejorar el trabajo de los emprendedores y por la atención a los más desfavorecidos en el municipio. «Nuestro objetivo es que el próximo 26 de mayo de 2019, el PSOE sea el partido ganador de las elecciones consiguiendo muchos más alcaldes y alcaldesas que los obtenidos en el 2015», indicó.

«A un año de las municipales, el PSOE se compromete a mejorar el futuro de nuestros pueblos y ciudades», subrayó, incidiendo en esas prioridades marcadas y avanzando que se implementarán «políticas de proximidad y participación activa, la promoción de políticas en defensa de la salud pública, el apoyo a la diversidad, políticas sociales y de igualdad, las dirigidas a las mujeres, la atención a las personas en situación de dependencia, el apoyo y rescate social a familias con problemas socioeconómicos, las políticas de cohesión e integración social de los inmigrantes, y las políticas de juventud».

El equipo de gobierno lamentó que el PSOE «tenga previsto priorizar ahora las políticas de empleo y no cuando gobernó», criticando que en ese tiempo «no se preocuparon ni lo más mínimo por fomentar la creación de puestos de trabajo ni impulsar el emprendimiento».

El portavoz, Félix Romero, resaltó que «es una pena que el empleo no formara parte entonces de lo que los socialistas tenían previsto priorizar porque Marbella no hubiera perdido así más de dos años en este ámbito». «El PSOE no llevó a cabo ninguna iniciativa para fomentar la empleabilidad en la ciudad y durante sus más de dos años de gobierno», apuntó.