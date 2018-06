Un corte de luz obliga a cancelar el concierto estrella de la Feria de Noche

Un corte en el suministro eléctrico del auditorio del recinto de la Feria de Noche de Marbella obligó a cancelar el domingo por la noche el concierto de Antonio José, una de las actuaciones más destacadas de la Feria y Fiestas de San Bernabé del municipio.

La energía eléctrica se cortó poco antes de las 23.30 horas de la noche, cuando el artista cordobés interpretaba su tercera canción. La organización del espectáculo canceló el concierto tras más de una hora de apagón, ante la imposibilidad de restablecer el suministro. Según algunos testigos que acudieron al concierto, primero se fue la luz y, segundos después, el sonido. A pesar de los inconvenientes en la zona del auditorio del recinto ferial, las atracciones y las casetas de la Feria de Noche, ubicadas a poca distancia, no experimentaron ningún tipo de contratiempo.

«Hora y cuarto después del apagón, salió un técnico de la empresa contratada para organizar la actuación y, a voces, informó de que el alternador no tenía la suficiente potencia», según explicó a La Opinión de Málaga una de las asistentes al concierto.

Una vez que el técnico anunció que el concierto no se retomaría, el público comenzó a abandonar el recinto habilitado para albergar las actuaciones de la Feria y Fiestas en honor al patrón de Marbella, San Bernabé, y en el que, en días anteriores, actuaron Siniestro Total, No me pises que llevo chanclas o Demarco Flamenco.

La empresa que gestiona el suministro eléctrico en el municipio aseguró a La Opinión de Málaga que, en Feria, el flujo de la electricidad depende del Ayuntamiento.

Según el concejal de Fiestas, Félix Romero, lo ocurrido el domingo por la noche en el auditorio del recinto ferial de noche «son circunstancias que no podemos evitar y pasan de vez en cuando». «Hubo problemas técnicos y no fue posible solucionarlos a esa hora de la noche y no hubo más remedio que suspender el concierto. No es lo que nos hubiese gustado que pasara pero, cuando la técnica está de por medio, circunstancias de este tipo de pueden dar», señaló.

Según el concejal, los técnicos municipales dedicaron unos 40 minutos «y por todos los medios posibles» a recuperar el suministro eléctrico y retomar el concierto. «Pero el problema no tenía una solución técnica inmediata», agregó.

Romero aseguró que desconoce el coste que ha supuesto el concierto de Antonio José para las arcas municipales aunque aseguró que el conjunto de actuaciones de la Feria de 2018 han supuesto un coste de 180.000 euros.

Antonio José aseguró en las redes sociales que «el problema fue un fallo eléctrico. Tras una hora y cuarto que estuvieron los operarios del Ayuntamiento y mi equipo intentando solucionar el problema, fue imposible», indicó el artista.