Horarios de MotoGP: Gran Premio de Argentina en el circuito de Termas de Río Hondo

El Mundial de MotoGP 2018 regresa este fin de semana con la disputa de la segunda carrera de la temporada, el Gran Premio de Argentina que se disputará en el circuito de Termas de Río Hondo este domingo 8 de abril.

Estos son los horarios que debes tener en cuenta para no perderte nada de las carreras que tendrán lugar en el trazado argentino, donde el año pasado se impuso el piloto español de Yamaha Maverick Viñales por delante de su compañero de equipo Valentino Rossi y de Cal Crutchlow.

Y recuerda que como cada temporada, podrás seguir en directo las carreras del Mundial de MotoGP en nuestra web.



HORARIOS DEL GP DE MOTOGP DE ARGENTINA EN TERMAS DE RÍO HONDO

VIERNES

14:00h / 14:40h Moto3 (FP1)

14:55h / 15:40h MotoGP (FP1)

15:55h / 16:40h Moto2 (FP1)

18:10h / 18:50h Moto3 (FP2)

19:05h / 19:50h MotoGP (FP2)

20:05h / 20:50h Moto2 (FP2)

SÁBADO

14:00h / 14:40h Moto3 (FP3)

14:55h / 15:40h MotoGP (FP3)

15:55h / 16:40h Moto2 (FP3)

17:35h / 18:15h Moto3 (QP)

18:30h / 19:00h MotoGP (FP4)

19:10h / 19:25h MotoGP (Q1)

19:35h / 19:50h MotoGP (Q2)

20:05h / 20:50h Moto2 (QP)

DOMINGO

14:40h / 15:00h Moto3 (WARM UP)

15:10h / 15:30h Moto2 (WARM UP)

15:40h / 16:00h MotoGP (WARM UP)

17:00h / Moto3 (CARRERA)

18:20h / Moto2 (CARRERA)

20:00h / MotoGP (CARRERA)