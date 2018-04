Miller sorprende a los favoritos y se lleva la ´pole´

El australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP17) sorprendió y dio espectáculo durante la segunda clasificación del Gran Premio de Argentina de MotoGP, en la que fue el más rápido en el circuito de Termas de Río Hondo después de intentarlo durante varias vueltas. [Sigue en directo el Mundial de MotoGP]



El trazado argentino no estaba para cometer errores, con un solo carril seco por el que era necesario transitar para no fallar, y aunque el australiano de salió del mismo en varias ocasiones y tuvo que abortar una serie de vueltas rápidas con sendos sustos, acabó consiguiendo su objetivo de lograr la primera mejor clasificación de entrenamientos de su carrera deportiva en MotoGP.



Tras Miller se clasificó el español Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V), que ocupó la primera plaza por algunos minutos, con el francés Johann Zarco en tercera posición y los españoles Tito Rabat (Ducati Desmosedici GP17), Alex Rins (Suzuki GSX RR), Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) y Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), tras él.





P1?? Miller ???? P2?? Pedrosa ???? P3?? Zarco ???? Your #ArgentinaGP front row is ?????? pic.twitter.com/Ew7RJQxmiE

Do you think @jackmilleraus was pushing on those slicks?! ??#ArgentinaGP pic.twitter.com/7aNBBJrqMj