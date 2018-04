Márquez: "No he hecho nada voluntario"

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) ha señalado después del controvertido Gran Premio de Argentina de MotoGP que a él le "preocupan cero" las declaraciones de Valentino Rossi pues en el percance "pisé un parche de agua".



"He cometido un error, involuntario totalmente ya que con la pista seca no hubiese pasado pero se me bloqueó la rueda cuando pisé un parche de agua, que pasó también con Zarco y Pedrosa o con Petrucci y Aleix", explicó Marc Márquez.





El piloto de Repsol Honda aseguró que fue a Dirección de Carrera a pedir explicaciones, sobrey no le sacó fuera y recalcó que es "un piloto con experiencia, llevo diez años aquí y fui a preguntarle porque tuve calma para hacerlo. Él no supo qué hacer y es lo que no entendí", en relación a la decisión de dejarle estar en la formación de salida.Elafirmó haber hecho "una carrera al ciento por ciento, desde el mismo momento del error en la formación de salida".lo que dificultó los adelantamientos, pero para mí fue más error el que tuve con Aleix que el de Valentino y lo que es seguro es que no he hecho nada voluntario, en ningún caso he tirado a nadie con el toque ni he ido a buscar a nadie, quería ir hacia delante", recalcó Marc Márquez, quien de las declaraciones de Rossi sólo dijo que "él también ha tenido 25 años".En cuanto a la decisión de Dirección de Carrera de repetir la salida asegura que "lo hicieron bien, estábamos todos los pilotos al final del 'pit lane' y hubiese sido un caos. De lo que se podía hacer, fue lo mejor".Al referirse al percance en la salida,"por un fallo electrónico y entonces levanté la mano, yo mismo empuje porque no saltaba nadie y por suerte arrancó la moto"."El error vino de allí, pues llegó un oficial y yo pregunté si tenía que ir al 'pit lane' o a la parrilla de salida, no sabía qué hacer y él tampoco, y entendí que debía ir a mi sitio", reconoció Marc Márquez."Lo hice lo más rápido posible, intenté salir y luego", recalcó el piloto de Repsol.Al hablar nuevamente de los adelantamientos que protagonizó durante su remontada, Marc Márquez explicó que iba "con un ritmo muy fuerte y podía coger a otros pilotos,porque llegaba cuatro segundos más rápido que él y frenó donde no me lo esperaba, pero por suerte no pasó nada, me penalizaron una posición y lo entendí".Pero lo cierto es que por las condiciones de la jornada "la pista estaba complicada para adelantar yy pasó lo que pasó, nos hemos tocado y ambos intentamos girar pero al llegar al césped se cayó".Márquez no quiso entrar en más discusiones ni polémicas y zanjó el asunto afirmando que fue a su taller a disculparse y "no aceptó las disculpas, lo respeto".