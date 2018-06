Muere el piloto de 14 años accidentado en Montmeló

El equipo Reale Avintia Academy ha anunciado el fallecimiento del joven piloto de motociclismo de 14 años Andreas Pérez, que no ha podido superar las lesiones sufridas tras su grave accidente de este domingo en el circuito de Montmeló.



"Andreas Pérez ingresó con lesiones cerebrales muy graves y poco después se le diagnosticó muerte cerebral. Aunque su corazón siguió latiendo y a pesar de muchos esfuerzos, finalmente los médicos no pudieron hacer nada por salvar su vida. Andreas no ha podido ganar esta carrera", lamentó el equipo a través de un comunicado.





Andreas Pérez no supera la carrera de su vida. DEP - https://t.co/0OLchkBwUx pic.twitter.com/CG49AAvl3M — Reale Avintia Racing (@realeavintia) 11 de junio de 2018

Pérez estaba disputando la carrera de la categoría de Moto3 del FIM CEV cuando. Después de ser atendido en el mismo circuito y dada la gravedad de sus lesiones, fue evacuado en helicóptero al Hospital Sant Pau de Barcelona.El piloto catalán, que el año pasado ganó varias carreras y estuvo luchando por el título en la European Talent Cup, había dado el salto el Mundial Junior de Moto3 esta temporada con el Reale Avintia y era uno de los grandes talentos del campeonato.que desde el primer instante han estado acompañando a la familia en estos momentos tan complicados. Hemos perdido un gran piloto, pero sobre todo una gran persona y le vamos a echar mucho de menos. El equipo y todos sus patrocinadores quieren transmitir todo el apoyo del mundo y mucho ánimo a la familia de Andreas en estos momentos tan difíciles. DEP", le despidió su equipo.