Coín aprueba el convenio de la depuradora que también dará servicio a Álora y Pizarra

El Ayuntamiento de Coín aprobó ayer en sesión plenaria un nuevo convenio de colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía para la construcción, financiación y puesta en funcionamiento de la estación depuradora del Bajo Guadalhorce. Estas instalaciones darán servicio a Coín, y a las localidades de Álora y Pizarra.

El alcalde de Coín, Fernando Fernández-Tapia (PP), reconoció ayer en el pleno que es vital la conclusión de estos nuevos trámites, «para evitar los vertidos al entorno natural». No obstante, en el debate plenario, aunque el PP encontró el apoyo de UPyD, el PA se abstuvo, mientras que el PSOE e IU votaron en contra al asegurar que el municipio «se merece tener una depuradora propia».

El regidor replicó que no hay otra posible infraestructura «real y viable, es decir, que tenga financiación. No hay otra opción», matizó. En Álora, sin embargo, no parece a priori que vaya a haber esta disparidad de votos la próxima semana, según indicó ayer el propio alcalde. Ni siquiera en Pizarra, donde como en Coín gobierna el PP, con el regidor Félix Lozano al frente, hay actualmente disparidad de opiniones.

El alcalde aloreño, José Antonio Sánchez (PSOE), recordó que el pasado lunes los tres regidores implicados en esta infraestructura mantuvieron un encuentro en su municipio en compañía de los máximos responsables en «materia medioambiental» en la provincia. En dicho encuentro pactaron la aprobación con anterioridad al próximo 31 de diciembre, por parte de los tres consistorios, de un convenio que sustituye a los dos que con anterioridad fueron aprobados en 2014 y 2015.

«Nosotros lo aprobaremos el 29, en el último pleno del año, y Pizarra, el día siguiente», según manifestó ayer a La Opinión de Málaga, el alcalde de Álora, José Antonio Sánchez. «La modificación del convenio ha sido obligatoria por el cambio de las normativas y la posibilidad de que las obras queden paralizadas», aclaró Sánchez.

En el documento actual se define mejor la financiación y varios aspectos técnicos que no estaban muy detallados. Esta iniciativa pública permitirá construir la depuradora, con un coste global de 13 millones de euros, a partir de los trabajos que ya se han ejecutado para instalar colectores y estaciones de bombeo.

Aunque todo apunta a que los trabajos estarán concluidos en los últimos meses de 2018, estos nuevos trámites podrían retrasar el inicio de las obras los próximo meses. En este sentido, la Junta confía en iniciar las obras la próxima primavera.

El documento aprobado ayer en el Ayuntamiento de Coín, que esta próxima semana dictaminarán a su vez los plenos de Álora y Pizarra, deberá ser suscrito luego por el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal.