Antequera quiere que su Semana Santa sea declarada de Interés Turístico Nacional

Antequera se promocionará la semana que viene, entre los días 18 y 22 de enero, en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR), donde aprovechará para hacer principal hincapié en la importancia de la Semana Santa de la localidad, con el objetivo de que ésta obtenga la declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional. Para ello se preparan numerosas acciones conjuntas con la Agrupación de Cofradías en el seno también de la conmemoración de su 75 aniversario.

Uno de los puntos relevantes a tener en cuenta será la habilitación de una cabina en la que se podrá recrear la tradición de ´Correr las Vegas´, gracias a un sistema audiovisual panorámico inmersivo de 360 grados, iniciativa esta que también pretende ser un nuevo foco de atracción turística. El proyecto podría ser una realidad en el primer trimestre del presente año 2017, instalándose de manera inicial y provisional en la Real Colegiata de Santa María la Mayor.

De igual forma, Antequera acude a FITUR con la idea de continuar con la promoción de la ciudad desde el punto de vista de la consideración de Patrimonio Mundial de la UNESCO, algo que seguirá potenciándose aprovechando nuevas posibilidades que se abren como el reciente hecho de ser considerado por The New York Times como uno de los 52 destinos mundiales para no perderse en el año 2017.

Asimismo, se apostará por la promoción de la candidatura de Antequera para ser considerada en 2018 como Ciudad Europea del Deporte. Cabe reseñar al respecto la celebración de dos importantes eventos deportivos durante el año 2017 como son el Campeonato de Europa Universitario de Balonmano y el final de una etapa de la Vuelta Ciclista a España.

La presentación de estas iniciativas se desarrollará en la mañana del jueves 19 de enero en FITUR, dentro del expositor de Turismo Costa del Sol. Un día antes, el miércoles por la tarde, también estará representada Antequera en el desarrollo de la asamblea de la Red de Ciudades AVE.