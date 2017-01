El PP busca a su concejala en Alhaurín el Grande para frenar la moción de censura

La historia parece sacada de otro siglo. Aunque, en este caso, es rigurosamente cierta. A la luz de los últimos acontecimientos, se vuelve a confirmar que Alhaurín el Grande debería figurar en todas las facultades de Ciencias Políticas para retratar cómo funciona la vida democrática en los pueblos. Donde las ideologías se mezclan con lazos de sangre y la simetría de las actuaciones se mueve más por rencillas personales y rencores que por el sentido común. Sólo sumergido en esta esencia, apenas sorprende ya que en Alhaurín se inviertan de nuevo los papeles y Teresa Sánchez, una de las dos ediles que tiene IU en el municipio, se convierta en la futura alcaldesa. Todo, gracias a la decisión adoptada por María Fernández, única representante que le queda al PP después de que la formación quedara desmembrada tras la expulsión de todos sus concejales que secundaron en 2014 a la llamada de Juan Martín Serón.

Resulta irónico que de más de 700 militantes que tiene el PP todavía en Alhaurín, la persona elegida para ejercer de concejala le haya salido rana. En un paso insólito, por lo poco común que resulta desafiar a la poderosa dirección provincial del partido, la concejala díscola se encuentra ahora en paradero desconocido. Todos los esfuerzos para dar con ella, después de que en el PP se hayan cerciorado de que haya estampado su firma en la moción de censura para desalojar a Antonia Ledesma, han resultado fallidos. No coge el móvil ni abre la puerta. El propio presidente de la gestora, Manuel Marmolejo, se pateó el municipio el pasado sábado e, incluso, montó una asamblea local del partido para ver si se pudiera dar con ella. Pero una persona con determinación es difícil de parar y en el PP ya no confía nadie en que se pueda dar vuelta atrás a lo que se inició en la semana anterior a Nochebuena. El mismo día 24, Fernández todavía negó con rotunidad los hechos que acontecieron en una notaria ubicada en Cártama. Los portavoces del PSOE, ASALH e IU, junto a Fernández, sellaron la moción de censura que se presentará a lo largo de esta semana. Aunque después de un cierto oficio aprendido sobre Alhaurín, cabe recordar que nada es definitivo hasta que Sánchez sea investida como alcaldesa en el correspondiente pleno extraordinario. Porque, a pesar de todo, la presión ejercida por el PP para que Fernández dé un paso atrás, sigue siendo activa. "Aunque haya firmado la moción en notaria, siempre puede decir que donde dije digo, digo Diego", afirman fuentes de la dirección provincial. Es sabido, a estas alturas, que la moción se firmó curiosamente en la notaría que pertenece a un primo de la propia Fernández.

Lo cierto es que en el PP incluso convencieron a una de las mejores amigas personales de Fernández para que acudiera a su domicio. Pero no abre la puerta y nadie sabe dónde está. Algunos bromean ya con la posibilidad de que se haya desplazado hasta Perú, que es donde se encuentra en estos momentos Teresa Sánchez. Y es que su desaparición del mapa tiene doble mérito, cuando todo el mundo sabe que Alhaurín no destaca precisamente por respetar mucho la intimidad de sus vecinos. Si se encuentra en su vivienda, se hace difícil no imaginársela escondida detrás de una cortina, sin atreverse a mirar más allá del seto.

Ni el burofax que le ha enviado el PP para informale de que carece de potestad para votar a favor de la moción de censura ha sido receptado por Fernández. Una historia de ida y vuelta que esconde para el PP otra dificultad añadida: para que se Fernández pueda ser expulsada, con los estatutos del partido sobre la mesa, se tiene que producir la moción de censura. Para agarrarse a la posibilidad mínima de que sea considerada como tránsfuga y su voto carezca de validez, se ha tenido que consumar su expulsión. Una ratonera política, en definitiva, que amenaza con no haber escrito su último capítulo.