Ronda se queda incomunicada por la fuerte nevada

Ronda ha quedado temporalmente incomunicada por la fuerte nevada que ha descargado durante toda la noche en la ciudad y su entorno. Desde las 21.00 horas de ayer el temporal de nieve arreció en el municipio y sus alrededores, acumulando ya más de 12 horas de nevada, lo que ha afectado a sus principales vías de salida de la localidad, que han quedado temporalmente cortadas. La nieve caída en las últimas horas ha dejado en las calles del centro de la ciudad un espesor de hasta 25 centímetros, algo que no ocurría desde hace décadas, lo que está provocando dificultades para circular por Ronda e incidencias con los coches que están intentando salir de sus domicilios.



Carreteras

Colegio suspendido en la Serranía

Un placer disfrutar en #Ronda, en la más absoluta soledad, de su Calle La Bola con la nieve reciente. Bueno, solo solo.. y estas 2 señoritas pic.twitter.com/ckQhaYU5g9 „ Jon Nazca (@JonNazca) 19 de enero de 2017

, así como la que están afectadas por la fuerte acumulación de nieve producida durante esta noche . Así que no se puede circular por la A-397 desde el kilómetro 0 al 25; la A-369 desde el 0 al 18; y la A-366 desde el kilómetro 0 al 18. También hay un corte en el kilómetrto 28 de la A-374 por una salida de la carretera de un camión, motivado por la nieve. Esta situación ha obligado a, mientras que el Ayuntamiento de Ronda y la Consejería de Fomento han redoblado los esfuerzos para echar sal a la calzada y derretir la nieve.La jornada escolar ha sido suspendida por la gran cantidad de nieve caída en la ciudad, lo que ha ocasionado algunos problemas de accesibilidad.. Según han informado fuentes municipales, han cerrado sus puertas los once colegios y cuatro institutos de Ronda, una localidad de unos 35.000 habitantes al noroeste de la provincia.El concejal de Obras del Ayuntamiento de Ronda,, ha manifestado que están intentando recuperar la normalidad lo antes posible y trabajan para despejar calles y carreteras, como la principal de la, en la que se está actuando manualmente para retirar la nieve, dejando un hueco central para el paso de los peatones.También se está trabajando en lasy en las puertas de lospara retirar la nieve. Desde el Consistorio han recomendado no coger los vehículos ni por el casco urbano de la Ciudad del Tajo.Las imágenes nevadas se suceden en en la, donde el manto blanco ha provocado que se suspendan las clases, como ha sucedido en. Su alcaldesa,, ha recomendado a los vecinos que no salgan a la calle y ha informado de que los servicios operativos están trabajando para despejar las calles y la carretera desde Ronda, que permanece cortada.En el caso de, el regidor,, ha informado de que las clases se han suspendido en el colegio Virgen de la Aurora, en el instituto Marín Higuero y en la guardería Calcetín de la Luna.Precisamente, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento y Vivienda, comenzó el pasado martes un tratamiento preventivo con sal en un total de 200 kilómetros de carreteras de la provincia de Málaga con motivo del descenso de las temperaturas y las previsiones de nieve. Los equipos de conservación de la Junta de Andalucía disponen en Málaga de dos camiones quitanieves, tractores con abonadora, retroexcavadoras, motoniveladoras, entre otros equipamientos de conservación.La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantendráde hoy, con acumulación de 3 centímetros de nieve. A lo largo del día. Está previsto que no nieve en ninguna parte más de la provincia salvo en la comarca de Ronda a lo largo de esta mañana.