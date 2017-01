Copas con un toque de zanahoria

Es la bebida que ha desarrollado la empresa antequerana Esali Alimentación y que cuenta con la zanahoria morá como el ingrediente protagonista. La entidad ha lanzado al mercado dos variedades, una clásica para el grán público y otra más dulce para captar a quienes prefieren degustar un sabor más suave. En apenas un mes de vida está teniendo una buena aceptación entre los consumidores y los distribuidores

Sí, créanlo, ya existe una ginebra de zanahoria morá. Y su creación viene de la mano de la empresa afincada en Antequera Esali Alimentación, cuya apuesta por la innovación ha quedado patente con el lanzamiento de distintos productos basados en este tubérculo tradicional como snacks, vinagres o mermeladas.

La idea surgió a raíz del éxito que en los últimos años está teniendo la ginebra. La aceptación de esta bebida ha ido aumentando y eso era algo que la entidad de la ciudad de los Dólmenes no podía desaprovechar. Tras un tiempo de encuentros para localizar al productor adecuado, comenzó a fraguarse la salida al mercado de tan curiosa bebida.

Un año y medio transcurrió hasta obtener el sabor ideal y poder empezar a comercializar el producto a partir del pasado mes de diciembre de 2016. «Lo negativo sería que la ginebra no supiera a ginebra. El gran consumidor quiere que no se pierda el sabor, así que destilamos la zanahoria morá para que difuminara su sabor en la bebida alcohólica, por lo que prácticamente ni sabe ni huele al tubérculo», explica Enrique Cuberos, uno de los socios fundadores de la empresa, que asegura que los requisitos que pretendían cumplir van dirigidos a que el producto «quede en el tiempo y no sea una moda pasajera».

En este sentido, han creado dos variedades de ginebra: una clásica, para el gran público, principalmente para varones de entre 35 y 55 años; y otra rebajada en alcohol, más dulce y que pretende captar al público femenino y a aquellas personas que prefieren una bebida más suave.

Otro aspecto importante antes de dar el paso a la venta final de la ginebra era la elección del nombre que denominaría a esta novedosa bebida. «Simbuya» fue finalmente el escogido, porque aunaba ciertas características que auguraban un éxito seguro para la marca. «Queríamos algo que estuviera relacionado con el sur y esa es una expresión muy usada en Andalucía. De esta forma señalamos la denominación de origen de la ginebra», reconoce Cuberos, que añade otro de los motivos que les hizo creer que estaban en la línea adecuada: «Tiene un gran gancho comercial. Se trata de una palabra que encaja en muchas frases promocionales».

Con apenas un mes de vida, la ginebra de zanahoria morá está calando muy bien entre los consumidores y distribuidores, quienes no paran de realizar pedidos.