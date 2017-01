Calma tensa antes del pleno extraordinario en Alhaurín el Grande

Expectación en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande. El municipio es uno de estos territorios de la provincia donde los ciudadanos viven con más intensión la política y ya hay congregado aproximadamente un centenar de personas en los aledaños del Consistorio y el salón de plenos se ha llenado. Muchas declaraciones de apoyo a la alcaldesa, Antonia Ledesma, entre los asistentes al pleno extraordinario que estaba llamado a dictar el vuelco político en el municipio y poner fin a más de una década de gobiernos seronistas. Primero, con el propio Juan Martín Serón al frente, y ahora con Ledesma como sucesora encabezando Por Alhaurín, el partido que él mismo creó tras su salida del PP.

Después de conocer el informe de la secretaria del Ayuntamiento, en el que se considera tránsfuga a la edil del PP, María Fernández, la moción de censura corre ahora el riesgo de estrellarse debido a la falta de apoyo. Sin el voto de Fernández, que no contabilizaría al ser considerada como concejal no adscrita, los partidos de la oposición (PSOE, ASALH e IU) no cuentan con la mayoría absoluta, imprescindible para convertir en alcaldesa a la portavoz de IU, Teresa Sánchez.

Según ha afirmado la propia Ledesma a las puertas del Ayuntamiento, la mesa de edad, órgano que preside el pleno, impedirá que se vote la moción de censura. "No hay programadas intervenciones algunas", ha asegurado Ledesma por lo que todo hace intuir que la sesión de hoy constituirá el primer trámite de un nuevo capítulo que se podría abrir hoy en la convulsa historia política de Alhaurín el Grande: el paso a los tribunales para que sea un juez quien se pronuncie sobre la legitimidad de la moción de censura.