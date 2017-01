Retiran la acusación contra el alcalde de Faraján

La Fiscalía ha retirado la acusación y los cargos que se imputaban a Fernando Fernández, alcalde de Faraján, por un presunto delito contra la ordenación del territorio.

El juicio previsto para este viernes en el Juzgado de lo Penal número 2 de Málaga no ha llegado a celebrarse debido a la decisión de la Fiscalía de retirar la acusación sobre Fernández, que finalmente ha sido absuelto de todos los cargos.

El alcalde de Faraján ha manifestado que desde que le fue comunicada la apertura del proceso judicial, siempre ha estado tranquilo y confiado porque "nunca he hecho nada que estuviera fuera de la ley y me he remitido en todo momento a los informes técnicos y jurídicos". Además, Fernando Fernández se ha mostrado satisfecho de que su imagen como cargo público quede limpia y lejos de cualquier atisbo de irregularidades en el desempeño de sus funciones en Faraján.