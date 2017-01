"La constitución de Fedelhorce es histórica para el Guadalhorce"

Trabajan en la creación de centros comerciales abiertos en cada localidad y ven en la hostelería un pilar fundamental - También destacan la influencia del boom del Caminito del Rey en el turismo de interior

Joaquín Gálvez es el presidente de Fedelhorce, una federación nacida recientemente y que integra a los empresarios de Alhaurín de la Torre, Álora, Cártama y Pizarra. El organismo, cuya asamblea constituyente se celebró el pasado 12 de enero, representa desde su puesta en marcha a casi 1.000 pequeñas y medianas empresas del área metropolitana de Málaga, las cuales dan empleo a más de 8.000 trabajadores.

La entidad nace para poner en marcha proyectos y servicios de interés común a sus asociados y apoyarles en su lucha diaria, porque, según la propia federación, «la unión hace la fuerza». Así, ha establecido como fines principales la prosperidad y el desarrollo integral, económico, social y profesional de sus asociados en sus diversos sectores y territorios.

Fedelhorce viene a continuar con la labor fomentada desde la Asociación de Empresarios del Guadalhorce (Guadalpyme), al frente de la cual también estuvo el propio Gálvez. Un nuevo escenario hacia el que los empresarios de esta zona de la provincia miran con optimismo.

¿Cuál es la diferencia entre Guadalpyme y Fedelhorce?

La diferencia principal es que Guadalpyme era una asociación unitaria y Fedelhorce es una agrupación de asociaciones de cada localidad. Esto nos da la oportunidad de ampliar a muchas más zonas y de hacer más fuerza.

¿Cómo afronta el hecho de ser presidente del organismo?

Principalmente con mucha ilusión. Cuando se firmaron todos los acuerdos, expuse a los allí presentes que creía que era un momento histórico para nuestra comarca. Recordaremos ese momento con orgullo porque creemos que es el inicio de algo muy grande.

¿Cuál es el objetivo principal de Fedelhorce?

El objetivo claro es el fomento económico y de los negocios de todos los asociados. Y, por el ámbito que vamos a tener, que ya traspasa lo local, vamos a buscar el desarrollo económico de toda la comarca y de todo el área metropolitana de Málaga.

¿Qué servicios ofrecen a los integrantes de la federación?

Desde Fedelhorce, además de muchos convenios con los que contamos a nivel financiero para favorecer condiciones a los asociados, vamos a apoyar y a organizar eventos en distintos sectores, desde la hostelería, el turismo, el pequeño comercio e incluso realizaremos campañas para profesionales independientes. Se trata de eventos que intentamos que no sean una carga a nivel económico para los asociados. Por otro lado, también le damos muchísima importancia al ámbito formativo, hacemos charlas y cursos de manera gratuita para los integrantes de la federación. Lo que mejor nos funciona es el ´juernes innovador´, una jornada mensual que siempre cuenta con una temática distinta y que tiene gran éxito de participación.

¿Se marcan ya metas a corto plazo?

Estamos volcados con la creación de los centros comerciales abiertos para cada localidad de manera independiente. De ahí luego partirán iniciativas comunes. De otro lado, la Escuela de Hostelería La Capellanía de Alhaurín de la Torre, que se integra dentro de Fedelhorce, se inauguró el pasado viernes de manera oficial y va a ser una pata importante de desarrollo para los asociados, sobre todo en el sector hostelero y turístico.

En su código de buenas prácticas reflejáis la importancia de la transparencia y participación. Es éste un organismo de todos sus asociados.

Vamos a intentar dejar lo máximo posible al margen el tema político y de ideales porque somos una asociación apolítica. Nosotros queremos trabajar con todo el mundo y para eso es muy importante que haya mucha transparencia en todo, empezando por nuestros asociados, que siempre sepan qué se está haciendo y qué se va a hacer, pero incluso en lo referente a organismos que quieran pedir cualquier tipo de información.

Además, quienes gestionan la federación lo hace de manera desinteresada.

En mi caso lo hago por devolver parte de lo que el mundo empresarial me ha dado. Soy empresario desde los veinte años, me gusta lo que hago y me siento satisfecho. Además, creo que hay mucho y bueno por hacer y si no hay intención de lucro se hace todo mejor.

¿Cómo se encuentra el sector empresarial en la zona en la que opera Fedelhorce?

Se nota una mejoría palpable, todos los empresarios están de acuerdo en que el final del pasado año fue muy bueno. Se están creando más empresas y las que había están contratando más personal. El ambiente es muy bueno en comparación con años anteriores.

Desde su organismo tienen muy en cuenta la importancia del turismo.

Se está dando mucha importancia al turismo interior. El Caminito del Rey nos ha puesto en el mapa y los empresarios de la comarca lo están sabiendo aprovechar para sacarle partido. Desde Fedelhorce queremos fomentar en este sentido la calidad y el buen servicio.

