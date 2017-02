Risto Mejide se rinde ante el arte de unos niños alhaurinos

El programa de Telecinco Got Talent España tuvo este martes como protagonistas a unos pequeños de Alhaurín de la Torre. El cuadro flamenco, con niños de tres y cinco años, participó ayer en el concurso y su arte fue tanto que consiguieron vencer incluso al más duro de los jurados, Risto Mejide. Es más, el publicista sorprendió incluso a sus compañeros cuando no se pudo resistir a estos pequeños y pulsó el botón dorado por primera vez en esta edición, una decisión que les da el pase directo al grupo Minisolera.

"He venido dispuesto a cargarme la idea de tipo borde que me lleva acompañando desde los últimos diez años", aseguró Mejide poco antes de darles el pase directo a la semifinal, según recoge la página web de Telecinci "Va a ser el botón dorado menos agradecido de la historia", bromeó Eva Hache tras ver cómo los niños ni se inmutaban con la noticia. Lo cierto es que no sólo Risto se quedó encantado con estos pequeños flamencos, sino que éstos lograron enamorar a todos los miembros del jurado.

El lunes, el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ya avisó a los vecinos de la localidad para que estuvieran atentos a sus pantallas de televisión el martes por la noche, asegurando que todos estaban muy ilusionados una vez que Minisolera había conseguido pasar el casting de Sevilla para participar en el programa.