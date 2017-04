Una oportunidad en el extranjero

Este colegio de Antequera se ha adherido al programa Erasmus+ para que los alumnos de Grado Superior puedan realizar prácticas profesionales en varias empresas de distintos países - En total, 9 estudiantes de Gestión de Ventas y Técnico en Automoción están disfrutando de esta experiencia

­El futuro laboral es una cuestión que preocupa cada vez más a los jóvenes españoles. Tanto es así que muchos se plantear sin dudar viajar al extranjero para encontrar ese lugar en el que acomodarse y desarrollarse profesionalmente. Muchas veces es la única salida y ya no resulta raro ver los aeropuertos llenos de personas en busca de oportunidades en distintas partes del mundo.

Eso bien lo saben en el colegio La Salle Virlecha de Antequera, que ha ofrecido a sus alumnos la posibilidad de participar en el programa Erasmus+, que se financia con fondos europeos y que permite a los estudiantes realizar prácticas profesionales en empresas de distintos países del continente.

En concreto, hasta 9 alumnos pertenecientes al Grado Superior de Gestión de Ventas y Espacios Comerciales y al de Técnico en Automoción viajaron el pasado 3 de abril hasta distintas ciudades de Francia, Italia y Alemania para complementar su formación con un trabajo más práctico y en el que aprenderán los distintos métodos que siguen las empresas de dichos países. Blinker, ATU o Autocarrozzeria Campanile son algunas de las entidades que colaboran con este plan de prácticas.

En su destino, cada uno de los estudiantes permanecerá durante 10 semanas, en las que recibirán una media de 300 euros al mes para costearse el alojamiento y la manutención a lo largo de su estancia en el extranjero. Asimismo, el programa europeo financió en su momento el viaje a todos los beneficiarios del programa.

«Los alumnos están muy contentos. Las empresas les están haciendo ver que podrían quedarse trabajando en un futuro, por lo que el idioma es muy importante», explica Javier Romero, profesor de La Salle Virlecha, quien resalta que las entidades de los países en los que se están desarrollando las prácticas pueden someter a distintas pruebas a los estudiantes durante mucho más tiempo que si lo hicieran con un trabajador normal al que quieren contratar.

A la vez que desarrollan sus prácticas, los alumnos están inmersos en el aprendizaje del idioma, aunque principalmente se han decantado por el inglés. El docente explica que han tenido que superar una evaluación antes de ser seleccionados en el programa Erasmus+ y, además, ahora se encuentran cursando formación online relacionada con el aprendizaje de una segunda lengua.

Javier Morales es uno de los jóvenes que han viajado hasta Alemania para desarrollar prácticas que complementen sus estudios. A sus 22 años, este alumno natural de Archidona, lo está haciendo en un taller mecánico, en el que, principalmente, ejecuta trabajos relacionados con el cambio de ruedas de invierno a verano, cambio de aceite o mantenimiento de los vehículos.

«Te enseñan muy bien y te dan muchas oportunidades. En España, los mecánicos no te quieren enseñar para que no seas mejor que ellos, pero aquí en Alemania no nos ven como una competencia», resalta Javier, que manifiesta que decidió ir hasta el país germano porque «prefería ver las cosas desde otra perspectiva y conocer otros métodos de trabajo».

Este joven archidonés no descarta permanecer en el extranjero una vez finalicen sus prácticas. «A mí no me importaría estar fuera durante algunos años. Aquí nos dicen que los mecánicos tienen el trabajo asegurado, pues es una profesión muy solicitada», apunta.

Aunque los alumnos, entre los que también hay jóvenes de Villanueva del Trabuco, se dedican en cuerpo y alma al aprendizaje de la profesión, también van a tener tiempo para conocer la nación en la que desarrollan sus prácticas.

Javier Morales reconoce que ya están pensando en algunos viajes para descubrir los lugares más emblemáticos del país germano.

La apuesta del colegio La Salle Virlecha de Antequera por este tipo de programas es más que evidente. Tanto que el próximo mes de mayo, otros 8 alumnos de Grado Medio viajarán a distintos países también con la iniciativa Erasmus+, durante 6 semanas. «El centro está apostando por esto y pronto nos vamos a desplazar hasta varios países para establecer conexiones de cara al futuro, de tal forma que la unión sea mayor», sostiene el profesor Javier Romero, que indica que los propios docentes del centro antequerano van a visitar a los alumnos y las distintas entidades, con el objetivo de controlar el funcionamiento del programa europeo.

Se trata de una iniciativa que ya se llevó a cabo el año pasado, aunque bajo el paraguas de la Junta de Andalucía. La misma sirvió para que los alumnos participantes decidieran seguir formándose para ser más competitivos y tener más oportunidades en un futuro no muy cercano o incluso para que a día de hoy cuenten con un puesto de trabajo.