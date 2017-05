El apocalipsis zombi llega a Pizarra el 13 de mayo

Pizarra acogerá el sábado 13 de mayo el evento 'Apocalipsis 20.12', dentro de los actos del V Salón del Cómic que organiza el municipio y que convertirá a las calles del pueblo en un gran escenario donde se desarrollará un juego de rol en vivo, con temática zombi, donde hay que ir pasando por una serie de pruebas para evitar que los zombis cacen a los participantes. Cuando esto ocurre, las víctimas pasan a ser maquilladas y se integran en el bando zombi hasta que no queda nadie.

Este juego se llevará a cabo por el centro de Pizarra, desde la piscina hasta el pabellón de deportes. Allí habrá zombis, efectos especiales, un gran despliegue que lo convierte en un juego divertido y de terror muy solicitado y que ya ha generado numerosos fans en todo el país.

Será la noche del 13 de mayo y empezará a las 23.00 horas de la noche. Un tiempo antes se hará el registro de entrada, en el que se solicitará el DNI de los concursantes y las autorizaciones para los menores de edad. También se les entregará una bolsa con un pañuelo y pulsera identificativa. El precio por participar, si se hace a través del Ayuntamiento de Pizarra es de 20 € y algo más si es por internet.

No pueden participar menores de 12 años, mientras que de 12 a 16 años sí podrán pero acompañados por una persona mayor de edad responsable y con una autorización de los tutores. A partir de 16 años hasta los 18 no hace falta acompañante pero sí la autorización de los padres o tutores. Y desde los 18 años no hay límite de edad, siempre y cuando, bajo su propia responsabilidad, no tengan una enfermedad grave.

En los días previos se va a llevar a cabo una campaña informativa de este espectáculo por todo el pueblo de Pizarra para que todo el mundo esté informado. También, para todos aquellos que no quieran participar, se les invita a poder verlo y disfrutar, siempre que no interrumpan el desarrollo del juego.