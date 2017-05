Campillos abre la convocatoria para crear una bolsa de empleo

El Ayuntamiento de Campillos ha abierto una convocatoria para la creación de una nueva bolsa de empleo para la contratación temporal de trabajadores para el desempeño del puesto de baldeadores de calles, plazas y parques públicos. Con la actual ya son seis las bolsas de este tipo puestas en marcha por la Concejalía de Empleo desde verano de 2015.

Cada cuatro meses, el Consistorio abre una nueva convocatoria para la contratación de personas en situación de necesidad económica. La duración de cada contrato no excede de diez días a jornada completa y el orden de la bolsa queda determinado por un tribunal calificador en base a unos criterios de baremación objetivos entre los que priman, entre otros, aspectos como la acreditación de cargas familiares, la falta de hasta diez días para la percepción de algún tipo de prestación, el estar pagando una vivienda, ingresos familiares no superiores a 426 euros, acumular al menos dos meses sin percibir ingresos o no haber sido contratado en el Ayuntamiento en los últimos seis meses.

"Esta sexta convocatoria ha contado de nuevo con el apoyo del equipo de gobierno y la abstención del PP, cuya postura facilita que este mecanismo de contratación ayude a personas de nuestro municipio. También nos hemos encontrado de nuevo con la negativa del grupo municipal del PSOE, quien a pesar de no aportar alternativas a una problemática que cuando ellos gobernaban también sufrían, como son las urgencias económicas, ahora ponen por encima de ayudar a nuestros vecinos la opinión que el interventor municipal plasma en sus informes donde a su criterio, no procede contratar a ´casi´ nadie desde el Ayuntamiento", argumenta la edil de Empleo, María Antonia Domínguez.

Esta iniciativa surgió "del compromiso del equipo de gobierno de invertir el dinero que se ahorra el Ayuntamiento con la reducción de los sueldos de los cargos políticos en la creación de empleo y contratación de personas en situación de notable dificultad económica", añade Domínguez. En las cinco convocatorias llevadas a cabo hasta ahora se han invertido en torno a 80.000 euros que han servido para dar empleo y paliar las urgencias económicas de unas 150 familias de la localidad.