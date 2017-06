Antequera contratará a cinco personas para la empresa Aguas del Torcal

El Ayuntamiento de Antequera ha lanzado un concurso-oposición con el objetivo de cubrir cinco puestos de trabajo en la empresa municipal Aguas del Torcal S.A. Los interesados tendrán que ser españoles, ciudadanos de la Unión Europea o nacionales de otro estado; tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, la edad máxima de jubilación forzosa, no padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de la función a realizar; no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas; y poseer certificado de escolaridad o equivalente.

Asimismo, las personas que quieran acceder a los citados empleos, que principalmente supondrán trabajos de limpieza viaria, cuentan con un plazo de presentación de solicitudes de 20 días, teniendo que entregar el conjunto de documentos necesarios en el Registro General de Aguas del Torcal.

"La empresa ha evolucionado de manera positiva. La cogimos en 2011 en una situación dramática, estando la misma en quiebra técnica y en estos 6 años se ha hecho una magnífica gestión, no solo recuperándola económicamente sino adecuando su deuda financiera y teniendo beneficios, por lo que ya es viable", ha manifestado el alcalde, Manuel Barón.

El regidor ha explicado también que este procedimiento se hace por primera vez "en la historia de una empresa que tiene casi treinta años", a la vez que adelantó que la prueba constará de un examen tipo test.