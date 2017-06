José Ramón Carmona se postula como candidato a la presidencia del PP de Antequera

José Ramón Carmona ha anunciado que presentará su candidatura para convertirse en el próximo presidente del Partido Popular de Antequera, cargo que se elegirá coincidiendo con la celebración del XI Congreso de la formación en la ciudad de los Dólmenes el próximo 22 de junio. De esta forma, el actual primer teniente de alcalde de la localidad aspira a relevar a Manuel Barón, que ya anunció que no se presentaría a la reelección.

En este sentido, Carmona se ha mostrado "muy ilusionado" con la posibilidad de ostentar el citado cargo, a la vez que ha expresado su agradecimiento a la anterior ejecutiva local "porque ha dado un ejemplo y ha llevado a la formación a las mayores cotas". Así, tras haber escuchado y hablado con diversas personas de relevancia dentro del partido, asegura que cuenta con el respaldo suficiente inicial para solicitar los avales necesarios para poder presidir el PP de Antequera.

El actual concejal de Obras también se ha marcado ya los primeros objetivos de cara al futuro. De esta manera, pretende abrir el partido lo máximo posible y ampliar la base social que apoya a la formación. "Que el partido ayude a que el mensaje positivo de ilusión que recorre nuestra ciudad pueda ser conocido por personas que nunca nos votaron", ha explicado Carmona.

"Creo profundamente en la política como vocación, no como profesión. Y por eso, cuando estudiaba fui adquiriendo un nivel de compromiso con la sociedad que me hizo dar el paso para formar parte de estructuras con las cuales me sentía identificado. Siempre desde una postura crítica", ha señalado el popular en rueda de prensa.

De igual forma, ha aprovechado la comparecencia para referirse al actual presidente del PP en Antequera, Manuel Barón. "Es un adelantado a su tiempo. Es muy difícil que en un momento como el actual en el que nadie le pide que deje de ser presidente local, él decida que ha llegado el momento de dar paso a gente nueva en esta organización política que es la primera de la ciudad", ha manifestado.

Carmona ha reconocido que va a intentar formar un equipo ambicioso, con "caras nuevas, con personas que son un aval del PP de Antequera y con los miembros del equipo de Gobierno del Ayuntamiento". Eso sí, prácticamente ha descartado que el actual regidor pueda formar parte del mismo y ha asegurado que aún no ha decidido quién será el secretario general.