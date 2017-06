La alcaldesa de Humilladero dimite por discrepancias con miembros de su equipo de gobierno

La hasta ahora alcaldesa de Humilladero, Ana Pérez Nebreda (PSOE), ha presentado este lunes su dimisión, así como la renuncia al acta de concejal en el Ayuntamiento de la localidad de la comarca de Antequera. En este sentido, ha alegado "motivos políticos" para tomar esta decisión, ya que considera que algunos de los concejales de su propio grupo municipal y del equipo de gobierno "no han sido todo lo leales que deberían".

Pérez Nebreda ha asegurado que desde que en marzo los dos concejales del PP rompieran el pacto de gobierno y abandonaran sus funciones, dejando en minoría al PSOE al frente del Ayuntamiento, "la relación ha sido imposible". Por ello, la regidora ha decidido dar un paso al lado, incidiendo además en que en los últimos plenos "Izquierda Unida se ha dirigido a mí con mucha dureza, llegando incluso a insultarme".

Junto a la munícipe, Victoria Pérez, su hermana y también concejala del Consistorio de Humilladero, ha presentado de igual forma su renuncia, por lo que tan solo dos ediles socialistas continúan formando parte del equipo de gobierno. La primera teniente de alcalde, Nazareth Heredia, ocupará el cargo de alcaldesa en funciones hasta la celebración de un pleno extraordinario en el que se concrete de nuevo la composición del Ayuntamiento.

La alcaldesa ha realizado una valoración "muy positiva" de los dos años en los que ha estado al frente de la Administración local, en los que "tras 36 años de gobierno de Izquierda Unida, hemos demostrado que se pueden hacer las cosas de otra manera". "Me voy tranquila porque he respetado la ley y he trabajado para los vecinos", ha manifestado Pérez Nebreda, que ha destacado las gestiones realizadas para mejorar la situación de la deuda a proveedores.

Por su parte, el Partido Popular ha expresado su satisfacción por "haber podido demostrar que esta señora es como decíamos cuando rompimos el pacto, que no había razón para seguir con el acuerdo al que llegamos. Lo único que sentimos es que no lo haya hecho antes". Asimismo, han abierto la posibilidad de volver a establecer un acuerdo con el PSOE.