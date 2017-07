"La Semana Santa de Antequera debe acercarse más a la gente"

Esta cofrade de la ciudad de los Dólmenes, que además es la hermana mayor de la cofradía del Mayor Dolor, se convertiría en la primera mujer en ocupar el citado cargo - Sus objetivos son claros y la base de su trabajo será la cooperación mutua

Trinidad Calvo es la única candidata a presidir la Agrupación de Cofradías de Antequera. Tras dos convocatorias sin candidato alguno, la también hermana mayor del Mayor Dolor de la ciudad de los Dólmenes decidió dar un paso adelante para que no fuera una gestora la que coordinara el organismo. El proceso está abierto y el Obispado debe decidir si la candidatura de Calvo es válida, aunque todo parece indicar que sí. De resultar elegida, sería la primera mujer en ocupar el citado cargo, algo que asume con tranquilidad y sin querer sentirse protagonista.

Tras dos convocatorias en las que no hubo candidaturas, en el último momento dio el paso para intentar ser presidenta de la Agrupación de Cofradías de Antequera, ¿por qué?

El cargo de presidente de la Agrupación de Cofradías es una responsabilidad muy grande y tu propia hermandad te absorbe muchísimo tiempo. Estamos muy limitados. Pero una Semana Santa tan grande como la de Antequera y unas cofradías con tanta historia no deben dirigirlas una gestora que viene de Málaga.

¿Había pensado en presentarte antes de esta situación «límite»?

Jamás. Era algo que no me atraía. Llevo formando parte de la agrupación 9 años pero la verdad es que me llena tanto el trabajo que realizo en la cofradía del Mayor Dolor que nunca me lo había planteado.

Quiere que en la Junta Permanente del organismo estén representadas todas las cofradías.

Así vamos a caminar con más coherencia y todos en común. Me parecería injusto que yo me sentara como presidenta de la agrupación sólo con un grupo de gente de mi cofradía. Por ello, todas las cofradías van a estar representadas. Me ha sorprendido la forma en que muchas de las hermandades se han ofrecido a formar parte del órgano, tan sólo quedan dos por decidirse.

¿Será difícil compaginar el cargo de hermana mayor del Mayor Dolor con el de presidenta de la Agrupación de Cofradías?

Nuestro trabajo es totalmente altruista durante todo el año. No me pesará pero me preocupa ya que además de hermana mayor de una cofradía soy camarera, y la Semana Santa es un momento en el que tu hermandad requiere mucho tiempo. Pero yo no voy a ser la protagonista de la agrupación, aquí la protagonista es la Semana Santa de Antequera. Además, en la Junta Permanente van a estar representadas todas las cofradías. Las hermandades tienen una gente muy buena y nos llevamos muy bien, no hay zancadillas entre nosotros. Si todos vamos a una vamos a avanzar mucho más unidos. Es más, yo puedo conocer la realidad de mi cofradía pero no de las demás, de las que me irán informando los miembros de la Permanente. Por ello, la agrupación debe dirigirse por las nueve cofradías. El cargo de presidente no creo que sea sólo representar, sino ser parte activa.

Fue la primera mujer en ocupar el cargo de hermana mayor de una cofradía y ahora puede ser la primera en presidir la Agrupación de Cofradías.

No entiendo todavía porque se levanta tanto revuelo en este sentido. La mujer hoy en día ya ha dejado eso de ser camarera en la cofradía o el tópico de ser secretaria. Vemos mujeres que ocupan el cargo de mayordomo o tesorera de manera perfecta.

¿Qué habría que cambiar en la Semana Santa de Antequera?

Siempre hay que pensar en mejorarla. Debemos acercarnos más a la gente, que las personas participen más con las cofradías. Reconforta mucho ver las calles llenas. La Semana Santa tiene que seguir trabajando para ser más atractiva. Sobre todo, una asignatura pendiente es sacar esta Semana Santa fuera de Antequera. Los antequeranos solemos ser muy conservadores y estamos equivocados, debemos dar a conocer una Semana Santa única. La imaginería que tenemos no la tiene nadie y están representados todos los momentos de la Pasión. Yo jamás me iría de Antequera pero vemos como la juventud sí se va, incluso los cofrades. Por ello, una parte importante pendiente es la formación en la Semana Santa, pues hace falta conocerla de manera interna.

¿Mantendrá iniciativas como donar lo recaudado en las tribunas a un fin solidario?

Eso va a seguir, ya que uno de los fines de las cofradías es la solidaridad. Eso sí, hay que replantear la forma en la que se hace, porque lo que se ha recaudado este año en las tribunas es ridículo. Hay que concienciar a los antequeranos para que colaboren.

