Herido leve tras salir despedido de un tractor que volcó en Villanueva de Algaidas

Un vecino de Málaga ha resultado hoy herido leve después de que el tractor que conducía volcara por un desnivel de varios metros. Según narró un testigo a los efectivos del dispositivo de emergencias que se personaron en el lugar, el suceso tuvo lugar sobre las dos menos veinte en una finca próxima al paraje conocido como Cortijo Umbría de Villanueva de Algaidas. El vehículo agrícola perdió el equilibrio y volcó dando varias vueltas de campana. En la primera vuelta, el conductor salió despedido de forma que el tractor no cayó sobre él. Agentes de la Policía Local y Guardia Civil, junto a efectivos del dispositivo sanitario de emergencias del consultorio médico de Villanueva de Algaidas se desplazaron al lugar que afortunadamente se encontraba a menos de un kilómetro de distancia del casco urbano de la localidad. Tras el accidente el conductor mostraba síntomas de mareo y aunque nunca perdió el conocimiento no podía incorporarse. Tras inmovilizarlo, agentes y sanitarios evacuaron en camilla el cuerpo del conductor al que no se le apreciaba fractura en brazos o piernas. Posteriormente fue trasladado al hospital comarcal de Antequera.

El accidentado es vecino de Málaga y se desplazaba con frecuencia a la finca algaideña a realizar tareas, en ocasiones acompañado por un amigo, también de la capital, que hoy casualmente se encontraba con él lo que permitió el aviso inmediato y una rápida intervención de los sanitarios. El vehículo utilizado es de cadenas y carece de cabina por lo que es conocido como oruga. Se caracteriza por tener una mayor adherencia al terreno.