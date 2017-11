Archidona aloja ya a 497 migrantes, en medio de una gran polémica

La cárcel aún por inaugurar de Archidona, en Málaga, acoge ya a un total de 497 migrantes llegados este fin de semana a las costas de Murcia, que han recibido kits de higiene personal y contarán con servicio de intérprete y asistencia sanitaria. Según fuentes del Ministerio del Interior consultadas , se prevé que a medida que los siete juzgados de Murcia que están tomando declaración a los recién llegados vayan dando trámite a sus expedientes, la cifra de personas internadas en estas instalaciones se incremente.



De momento, se ha abastecido el centro con 2.000 raciones de comida y se está proporcionando a los internos agua embotellada para "evitar problemas" mientras se repasa la red para "limpiar el cloro residual". No obstante, las mismas fuentes insisten en que el agua "es salubre", se está usando para aseo personal y podría beberse, pero se ofrece en botellas como medida de prevención mientras se termina de acondicionar la red.



Interior prevé que al cabo de este martes los internos cuenten ya con dos médicos y dos ATS, dotación que se incrementará "en los próximos días" con otro facultativo más y otros "dos o tres" auxiliares que aportará Cruz Roja, entidad que también enviará a este centro a 13 personas que proporcionarán "asistencia social humanitaria" y que se incorporarán "paulatinamente".







?? [VIDEO] Los inmigrantes gritan pidiendo "ayuda y libertad". La nueva cárcel de #Archidona convertida en Centro de Internamiento (CIE) con 500 personas ingresadas https://t.co/Y4ESQzHdxA pic.twitter.com/7g7ibxhhQj — SER Málaga (@SER_Malaga) 21 de noviembre de 2017

Internamiento de 40 días

Aunque el ministro, Juan Ignacio Zoido, no haya ofrecido el plazo que permanecerán los migrantes en la cárcel de Archidona, sí los ha ofrecido la alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, que ha asegurado este martes que el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, comunicó al Ayuntamiento que estas personas permanezcan no más de 40 días en dichas instalaciones.Ante el aluvión de críticas, Zoido ha defendido este martes la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que hacen "lo que tienen que hacer respetando la ley" cuando rechazan en frontera a los inmigrantes que tratan de saltar la valla en Ceuta, como ha ocurrido de nuevo este martes. "No se comete ninguna ilegalidad", ha sostenido."En España aplicamos la legislación vigente y el derecho de la Unión Europea", ha señalado Zoido a preguntas de la prensa en la Embajada de Francia, donde ha asistido a la entrega de condecoraciones a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "No se comete ninguna ilegalidad y estoy seguro que han actuado las fuerzas de seguridad como lo tienen que hacer, respetando la ley", ha defendido.Zoido ha sido preguntado por la actuación de la Guardia Civil, que esta mañana a primera hora ha rechazado al grupo de migrantes que ha conseguido llegar hasta el perímetro fronterizo de Ceuta y, en dos casos, encaramarse al doble vallado. El intento de salto lo han protagonizado unas 300 personas de origen subsahariano, según fuentes de la Comandancia local de la Benemérita.Estas fuentes han precisado que los dos migrantes que lograron subirse a la valla fronteriza han sido bajados al suelo y posteriormente entregados a los agentes del Reino alauita, tras constatar que no estaban heridos.Zoido se ha vuelto a referir a la "presión migratoria tan fuerte que está padeciendo la Unión Europea", en concreto en España por parte de ciudadanos provenientes de Argelia llegados a la costa de Murcia durante el fin de semana.El ministro ha asegurado que se han tomado "medidas excepcionales y extraordinarias como consecuencia de que el sistema se ha saturado". De esta forma, ha defendido que se haya habilitado la cárcel malagueña de Archidona -que aún no ha sido estrenada como centro penitenciario-- para mantener recluidos a los que llegaron durante el fin de semana."Mientras se tramita la devolución a sus países, que estén en un sitio donde hay ducha, calefacción y zonas de esparcimiento", ha señalado Zoido, que ha subrayado que la decisión se adopta previa autorización de los jueces competentes y con los informes favorables de la Fiscalía.