El concejal delegado de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Arahal, Luis López Minguet, considera "inexplicable" que el tren no se detuviera antes del accidente. El edil, que es también voluntario de Protección Civil de Arahal y activó a sus miembros para la emergencia, no comprende por qué el convoy paró por una incidencia similar y muy poco después continuó el viaje. "Es inexplicable que no se detuviese el tren, que se les diga a los viajeros que van a ir en autobús y media hora después se decida salir adelante y después pase el tren y descarrile, con lo que habría que saber quién hizo el estudio, quién vio la vía y dijo que se podía seguir".

El concejal considera "un milagro" que no se hayan producido víctimas mortales en el accidente en el que resultaron heridas 37 personas y ha recordado la escena con la que se encontraron nada más llegar. "Cuando nos llaman y nos dicen que hay un descarrilamiento y que hay heridos, ya pensamos que nos podemos encontrar cualquier cosa, y cuando vimos las vías y el tren pensamos que había muertos, aunque afortunadamente no fue así", ha dicho. "Era infernal, dramático, no se podía hacer uno a la idea de que tal como estaba aquello todo el mundo saliese con vida", ha enfatizado. López Minguet ha dicho que se encontraron "unas vías en muy mal estado, unos 70 pasajeros que había que atenderles uno a uno, con ataques de pánico, miedo, heridas de todo tipo", y trabajaron en coordinación con los servicios de emergencias para intentar solventar la situación cuanto antes.

Mientras tanto, técnicos de Adif comenzaron ayer con los trabajos de reparación de la vía afectada, con la ayuda de un tren taller que se ha desplazado desde Córdoba, que no ha podido llegar todavía a la altura del tren siniestrado debido al estado en que se encuentran los raíles afectados. Los técnicos van a valorar el estado general del trazado y sustituirán los raíles afectados, en unos trabajos que durarán al menos una semana antes de que el tren taller pueda acceder al siniestrado. Un equipo de Adif trabaja en turnos que cubren las 24 horas al día para intentar solventar cuanto antes el problema y que la vía se pueda abrir de nuevo a la circulación.