El ministro asegura que el descarrilamiento del tren fue algo "no previsible"

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha afirmado hoy que la inundación que provocó ayer el descarrilamiento en Arahal del tren que cubría la línea Málaga-Sevilla con un balance de 37 heridos, dos de ellos graves, era algo "no previsible" e "imprevisto". El ministro, que no se ha referido a los más de 112 litros por metros cuadrados acumulados en esa zona en menos de doce horas, ha asegurado que la inundación -fruto de un desbordamiento- que había en el lugar del accidente era "algo no previsible" porque por ese lugar "acababa de pasar un tren hacía poco y no había absolutamente nada".

De la Serna ha explicado que el tren que circuló a primera hora "se encuentra con una inundación en otro punto, a seis kilómetros más adelante" y "había pasado por el lugar en el que se produjo el descarrilamiento sin que hubiera nada". Por tanto, ha añadido, "estábamos ante una circunstancia imprevista más el añadido de que el mismo tren que va a recoger a las personas para llevarlas a Sorlito pasa por una zona y se encuentra que minutos después, al regresar, esa zona también ha sido ocupada por una inundación imprevista". Para el ministro esa es una "segunda prueba" de que no era posible "detectar la existencia de una inundación que provocara el problema".

No obstante, ha remarcado que "de todo ello tienen que dar cuenta los que llevan a cabo esta parte de la investigación". En este momento, ha precisado, "lo más relevante es que las dos personas que están en el hospital -uno con un problema en la cadera y otra en la columna- se recuperen lo antes posible". De la Serna ha asegurado en este sentido que el delegado del Gobierno les ha visitado en el hospital y Renfe y el Ministerio "están a su disposición para lo que necesiten" porque "su situación es lo más importante ahora".