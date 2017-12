Casabermeja prescinde de las cubas gracias a las últimas precipitaciones

El Ayuntamiento de Casabermeja trabaja en dos proyectos que permitan a los vecinos no volver a sufrir problemas en el futuro

La localidad de Casabermeja, enmarcada en la comarca de Antequera, ha podido por fin retirar al completo los camiones cisterna que venían abasteciendo de agua a los vecinos del municipio desde el pasado mes de junio. Así, las últimas lluvias registradas, que, según el concejal de Urbanismo, Vivienda, Obras, Medio Ambiente y Servicios Operativos, Juan Sánchez, han alcanzado los 35 litros por metro cuadrado, han permitido adoptar esta medida.

Principalmente, eran los ciudadanos de los núcleos rurales los que más necesitaban el apoyo mediante cubas, a la vez que el Ayuntamiento se veía obligado en días puntuales a restringir el suministro en las dos urbanizaciones de la localidad. Por el momento, la mejora del nacimiento de Las Pedrizas ha posibilitado que Casabermeja retome la normalidad en lo que al suministro de la red municipal se refiere.

Sin embargo, Sánchez no descarta que, si no se contabilizan mayor número de precipitaciones, el Ayuntamiento pueda verse obligado a volver a establecer ciertas medidas extraordinarias. De momento, asegura que se encuentran «bajo mínimos», ya que, aunque el caudal del manantial ha mejorado, no ha ocurrido lo mismo con los pozos de los que dispone el municipio.

Para solucionar el problema y prevenir más veranos similares a los dos pasados, el Consistorio lleva meses trabajando con la Diputación de Málaga en un proyecto que contará con una inversión total de 1,5 millones de euros, de los cuales 700.000 aportará el ente supramunicipal y el resto las localidades de Casabermeja y Almogía de manera proporcional, pues la medida beneficiará a ambas de distinta manera, aunque a la primera en mayor medida.

La actuación consistirá en la construcción de una serie de infraestructuras que permitan trasvasar el agua de los pozos situados en la zona de El Puntal hasta la pedanía de Arroyo Coche, donde se instalará un depósito con capacidad para un millón de litros.

En la actualidad se está ultimando el proyecto a realizar, lo que irá seguido de la firma de un convenio que dé paso al inicio de los trabajos, los cuales podrán comenzar una vez se adjudiquen a una empresa.

De otro lado, el Ayuntamiento también se encuentra a la espera de que la Junta de Andalucía les otorgue la autorización para proceder a la realización de un nuevo sondeo experimental en la zona del Puerto de las Pedrizas, lo que podría dotar a la localidad de un pozo alternativo para dar suministro a los ciudadanos en caso de que fuera necesario. En este sentido, han solicitado una cita con del delegado de Medio Ambiente en Málaga, Adolfo Moreno, para que se agilicen los trámites.

@ccasadob