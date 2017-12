Antequera recupera el nuevo cuartel de la Guardia Civil, aún sin terminar

La finalización de las obras de la nueva casa cuartel de la Guardia Civil de Antequera y, por tanto, la reanudación de los trabajos y la puesta en funcionamiento de la infraestructura parecen estar más cerca. Y es que el Ayuntamiento de la ciudad de los Dólmenes ya ha recuperado el edificio sin acabar, lo cual supone un paso muy importante para el desbloqueo de un proyecto que estaba previsto inicialmente para el pasado año 2010. Así lo confirmó el concejal de Obras, José Ramón Carmona.

En este sentido, el Consistorio ya ha abonado la totalidad del coste de la obra hasta el momento realizada, cuantía que alcanza los 1,8 millones de euros. De esta forma, se completa el acuerdo alcanzado con las anteriores entidades adjudicatarias de la construcción, la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Grupo Vera y Edisol.

En un principio, la Administración local accedió a abonar a dichas compañías el 50 por ciento de la inversión realizada en el edificio, utilizando el aval que incautaron por el incumplimiento del anterior convenio establecido, el cual ascendía a 857.000 euros. Ahora, se ha completado la transferencia a las empresas, recuperando el Ayuntamiento el inmueble sin terminar para poder buscar una solución que permita ponerlo en funcionamiento.

Recientemente se ha celebrado una reunión entre representantes del Consistorio antequerano, entre ellos el alcalde, Manuel Barón, el propio José Ramón Carmona, y el concejal de Hacienda, Juan Rosas, y el secretario de estado de Seguridad, José Antonio Nieto, «para diseñar el mejor escenario y encontrar la solución definitiva que permita culminar la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Antequera», según indicó el responsable del Gobierno central.

De esta forma, Carmona explicó que dicha solución no pasa ahora necesariamente por un concurso de carácter municipal, de tal manera que el «Ayuntamiento no tenga todo el peso del proyecto». Así, aún no han determinado con exactitud la fórmula a seguir para la finalización de la infraestructura, aunque sí reconoció que la Guardia Civil ha mostrado su total predisposición para que pueda terminarse.

El concejal de Obras también confirmó que el proyecto de construcción está totalmente finalizado y listo para poder llevarse a cabo. El documento tuvo que adaptarse debido a varios cambios producidos en la normativa en materia de calabozos y eficiencia energética. Un trámite que el Consistorio desarrolló en colaboración con la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE).

@ccasadob