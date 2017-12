Antonio Maíllo pide "justicia" tras la muerte del interno de Archidona

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha pedido "que se haga justicia" después de que agentes de la Policía Nacional hayan localizado en la mañana de este viernes en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) provisional de Archidona el cuerpo sin vida de un interno, un hombre de 36 años y nacionalidad argelina.



En su cuenta personal de Twitter, recogida por Europa Press, Maíllo ha indicado que su organización lleva semanas "denunciando la grave vulneración de los derechos humanos que está cometiendo el gobierno reteniendo a personas en la prisión de Archidona por no tener papeles".



"Hoy han encontrado a un ciudadano ahorcado. Queremos que se haga justicia", ha añadido el líder de la federación de izquierdas en Andalucía.







Por su parte,se ha pronunciado sobre el fallecimiento expresando su convicción de que "".Así lo ha indicado a Europa Press el coordinador de Migraciones de APDH-A,, que abunda en el caso de "personas que desde el principio de su periplo sufren vulneración de derechos fundamentales en la forma de iniciar procedimientos, de ser atendidos en masa, aprisa y corriendo, sin un mínimo de individualización de cada caso. Ese meterlos en el primer sitio que encontraron, una prisión cerrada, fuera de servicio, saltándose el primer 'stop' del pórtico de regulación de los CIE y con la mala gestión material al ser un recinto cerrado trae un colofón de consecuencias"."Si este resultado trágico sirviera de aldabonazo o punto de inflexión... pero estamos tristemente acostumbrados a que estas situaciones extremas no acaben cambiando nada", ha lamentado Arce, que recuerda otros casos que no supusieron cambio alguno en la gestión o enfoque político de los CIE. "Esperemos que éste lo sea", ha apostillado.Por último,y ha demandado una la apertura de una "investigación inmediata" para aclarar lo sucedido. El presidente de la Red,, ha afirmado en un comunicado que esta situación es "consecuencia directa de la opacidad, desesperación y plena inoperatividad de un centro y un personal que no está preparado para lo que está sucediendo".