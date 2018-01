El Torcal o La Joya en Antequera, Ronda, zonas de la Axarquía, así como Yunquera o Alfarnate, registraron las más cuantiosas - Agentes de Medio Ambiente tuvieron que rescatar a los ocupantes de dos vehículos atrapados por la nieve en El Torcal

En algunos rincones de Europa sobrevive la idea de que una Navidad sin nieve no es una Navidad de verdad. Con esta afirmación se puede estar de acuerdo o no. Puede gustar más o menos. Aunque no cabe duda de que en la provincia de Málaga es algo contraproducente si se tiene en cuenta que la existencia de nieve no cumple con ninguna garantía. Ayer, sin embargo, se pudo explotar el recurso de la estampa más navideña en varios puntos de la provincia. A primera hora de la mañana, las bajas temperaturas transformaron la lluvia en copos de nieve y el baile llegó a cuajar en varios puntos de la provincia.

Varios municipios de la Serranía de Ronda y de la Sierra de las Nieves, al igual que algunas pedanías de Antequera se vieron tapadas por una fina capa de nieve a primera hora de la tarde. Fue el resultado de una climatología adversa que tenía a la provincia en alerta amarilla desde las 8.00 horas de la mañana.

Cubierta por un fino manto blanco. Así estaba a eso de las 11.00 horas La Joya. Esta pedanía de Antequera sufrió o disfrutó, según como se mire, las bajas temperaturas que hizo que las precipitaciones se convirtieran en nieve. Hasta dejar los campos blancos y dibujar una afectuosa panorámica navideña. La capital antequerana también pidió paso, aunque aquí la nieve no llegó a cuajar del todo, lo que no impidió que los vecinos captaran la transformación del copo de nieve, ligeramente espeso, en una inofensiva gota de agua que se diluía al tomar contacto con la tierra.

Si quieres ser un copo lo suficientemente grueso como para construir un muñeco de nieve, tienes que pasar por la Serranía de Ronda. Pides temperaturas bajas y, en algunas, ocasiones, como pasó ayer, te conceden el deseo. Yunqueras o Alfarnate eran algunos de los municipios que aparecieron pintados de blanco, como si alguien hubiera extendido una fina capa de azúcar glas sobre estos pueblos de Málaga. La Sierra de las Nieves hizo honor a su nombre, también.

Nieva. Agua nieve. Copos de nieve. Son palabras que enmarcan el adiós a una Navidad que este sábado vivió su último hito, en el día de los Reyes Magos, con una bonita estampa que también se tradujo, por otra parte, en problemas de circulación en algunas carreteras de la provincia. La Dirección General de Tráfico (DGT) informó, a través de un comunicado emitido a las 11.30 horas, sobre la presencia de nieve en la A-45, a la altura de Antequera, en ambos sentidos, concretamente entre el kilómetro 100 y 115. Las otras carreteras afectadas por la climatología adversa fueron la A-7075, la A-92 y la A-343.

Los agentes de Medio Ambiente tuvieron que intervenir en el rescate de los ocupantes de dos vehículos que quedaron atrapados en el entorno del Centro de Visitantes Torcal Alto como consecuencia de la nieve que ha obligado a cortar el acceso a este recinto desde la MA7075. Fue el único incidente a reseñar. En la capital, el cielo amaneció nublado y a primera hora de la mañana se sucedieron fuertes precipitaciones, que cesaron al rededor de las 10.30 horas. A primera hora de la tarde se dejaron ver los primeros rayos de sol. Para hoy se esperan cielos nublados a lo largo de todo el día, aunque con ausencia de precipitaciones. Las temperaturas siguen en descenso y las máximas no superarán a los 13 grados en Málaga. A lo largo de la semana, se espera un leve incremento de las temperaturas.