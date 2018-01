Podemos intentará visitar este jueves la cárcel de Archidona

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, el eurodiputado Miguel Urbán y la senadora andaluza, Maribel Mora, intentarán visitar este jueves, 11 de enero, la cárcel de Archidona, y que está siendo utilizado temporalmente como un centro de internamiento de extranjeros.

En una nota de prensa, la formación morada ha criticado la decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy de internar en ese centro penitenciario a unos 600 inmigrantes que han llegado en patera hasta las costas de Levante pues, como señalaban colectivos sociales y organizaciones políticas, "vulneraba la propia Ley de Extranjería, que establece que el internamiento de extranjeros no puede realizarse en instalaciones de carácter penitenciario".

"La falta de previsión del Gobierno quedaba patente además cuando se conocía que las instalaciones carecían incluso de agua potable y que las duras condiciones de confinamiento se agravaban ante la ausencia de personal especializado que pudiera garantizar los derechos y la dignidad de las personas a las que, sin haber cometido delito alguno, se las estaba privando de libertad", agrega.

De esta manera, inciden en que desde entonces y hasta ahora, el Ministerio que dirige Juan Ignacio Zoido solo ha permitido una visita guiada y organizada a través de las comisiones de Interior de Congreso y Senado, a la que se suma la inspección realizada por el Defensor del Pueblo, "que detectó numerosas carencias y afirmaba que los inmigrantes no gozan de los mismos derechos y garantías que en un centro de internamiento de extranjeros".

"Casi dos meses después, Interior sigue obstaculizando el acceso al improvisado CIE de Archidona", critican desde Podemos antes de explicar que Rodríguez y Mora han comunicado ya en reiteradas ocasiones a Interior su intención de visitar a lo largo de la presente semana las instalaciones.

No obstante, aseguran que Interior "ha bloqueado la iniciativa, alegando hasta el momento que no podrá realizarse por razones de servicio". Tanto Mora como Rodríguez, así como el eurodiputado Miguel Urbán, han vuelto a comunicar a Interior su intención de visitar la cárcel de Archidona este jueves, 11 de enero.

Así las cosas, Rodríguez ha manifestado su "profunda desazón por la violación de los derechos y el trato inhumano e ilegal que están recibiendo las personas migrantes recluidas en la cárcel de Archidona". Para la coordinadora general de Podemos Andalucía, "el pueblo andaluz conoce la realidad de la emigración y es por ello un pueblo de acogida".

"Queremos una Andalucía donde se respeten los derechos humanos y eso implica necesariamente una Andalucía libre de CIEs", ha manifestado también Teresa Rodríguez.

Maribel Mora, por su parte, entiende que "han pasado muchas cosas dentro de Archidona durante este mes y medio; se han constatado vulneraciones de derechos humanos, una muerte y el uso de la fuerza por parte de antidisturbios con migrantes y nadie del Ministerio se ha dignado a dar ni una sola explicación". Por ello, considera que "visitar las instalaciones para ejercer nuestra función de control parlamentario al Gobierno es una necesidad perentoria".

De su lado, Miguel Urbán advierte de que "la Europa Fortaleza no solo se construye con vallas, muros y políticas xenófobas sino también con opacidad y secretismo, como es el caso de los CIE ilegales y el control de las instituciones es un requisito 'sine qua non' para la calidad democrática de un país".

Para Urbán, "si los cargos públicos no podemos acceder a espacios donde se denuncia una violación de derechos humanos, el Estado tiene un problema. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué no nos dejan acceder?".

Entretanto, Podemos explica que Mora ha solicitado también la comparecencia urgente de Juan Ignacio Zoido tanto en el Pleno como en la comisión de Interior de la Cámara Alta, con el objeto de que explique tanto el empleo de medios y unidades de antidisturbios en el interior del improvisado CIE así como las circunstancias de la muerte de uno de los migrantes allí internados.

Mohammed Budalbala, uno de los jóvenes llegados a las costas andaluzas desde Argelia en el mes de noviembre, fue encontrado muerto en su celda el pasado 29 de diciembre. Según relata Podemos, "permaneció aislado durante más de 18 horas, sin que en los registros policiales conste que durante ese tiempo se le facilitara comida y agua; y tampoco existió ningún protocolo de vigilancia médica ni control de su estado de salud física o mental durante esas 18 horas que permaneció aislado".

Al hilo de este caso, Mora ha solicitado al Gobierno copia de la investigación interna realizada por la propia Policía tras la muerte de Budalbala así como copias del plan antiincendios y de evacuación del centro, e igualmente ha requerido información sobre el protocolo antisuicidios del que debe disponer.

Y además, la senadora de Podemos ha pedido a Interior que se le facilite copia de las imágenes de las cámaras de seguridad que recogen los incidentes que se produjeron el 28 de diciembre en el comedor y en el patio del CIE, "acaecidos tan solo horas antes del fallecimiento de Mohammed".