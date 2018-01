Grandes municipios sin cuentas para 2018

El principal obstáculo para aprobar nuevas cuentas es el peso de la oposición, con la excepción del Consistorio fuengiroleño

­La mayoría de los grandes municipios del litoral malagueño tienen hechos sus deberes y antes de que haya comenzado 2018 han aprobado sus presupuestos. Ayuntamientos como el de Estepona adelantaron el trámite plenario al mes de octubre y otros, como el de Marbella o el de Rincón de la Victoria, apuraron el calendario de 2017. No obstante, por distintas circunstancias, media docena de consistorios ha visto llegar el nuevo año sin unas nuevas cuentas públicas: Fuengirola, Mijas, Nerja, Torremolinos, Torrox y Vélez Málaga.

La falta de mayoría absoluta por parte de los equipos de gobierno es la causa más repetida. Pero existen excepciones. El PP gobierna en solitario el Ayuntamiento de Fuengirola, pero en este municipio se está a la espera de que sea nombrado un nuevo interventor municipal, según señala el propio gobierno local. En Vélez Málaga, sin embargo, no está en vigor ni siquiera el presupuesto de 2017, debido a que un juzgado declaró nulo el pleno del mes de abril que dio luz verde a las cuentas para este pasado ejercicio.



Fuengirola

A la espera de que el interventor accidental agilice las cuentas

El Ayuntamiento de Fuengirola ha remarcado que a falta de interventor, el procedimiento para aprobar un nuevo presupuesto se ha retrasado. Aunque se desarrolló en noviembre hasta el proceso de los presupuestos participativos, en diciembre no se ha podido culminar la redacción del documento principal. Fuentes municipales señalan que el pleno presupuestario se celebrará «en cuanto el interventor accidental tenga tiempo para realizar el preceptivo informe». Recuerdan además que los documentos que corresponden al equipo de gobierno fueron entregados «en los primeros días de diciembre». Es decir, el PP remarca que cumplió con su parte para que las cuentas se hubiesen aprobado ese mes.



Mijas

Cs y PSOE, sin el respaldo del único concejal de CSSP por ahora

El equipo de gobierno de Mijas, integrado por Cs y PSOE, reconoce que se encuentra sin nuevo presupuesto municipal debido a las diferencias que existen con el único edil de CSSP. Precisamente fue esta formación la que propició a finales de 2016 la aprobación de las últimas cuentas municipales. De momento no hay calendario marcado para acercar posturas, de manera que 2018 ha comenzado con la prórroga forzosa del presupuesto del pasado año. La oposición ha aprovechado para arremeter contra los dos grupos que gobiernan el Consistorio mijeño y les acusa de imponer las directrices sobre las diferentes áreas sin buscar el consenso que requiere la falta de una mayoría plenaria. Especialmente duro ha sido el PP, anterior socio de gobierno de Cs, durante el inicio del presente mandato. Acusa a unos y otros integrantes de la actual coalición de enfrascarse en peleas internas, aunque Ciudadanos se defiende y recuerda que para luchas internas las que padeció precisamente desde las filas del Partido Popular, «desde pocos meses después de las elecciones y hasta que se colmó el vaso de la paciencia», argumentan fuentes de Cs.



Nerja

Un año de espera ante una moción de censura que no fraguó

El actual tripartito nerjeño, integrado por PSOE, IU y EVA-Podemos, mantiene prorrogado el presupuesto para 2016 que, después de dos intentos, logró desbloquear en julio de ese año gracias al apoyo del entonces grupo municipal de Cs. Meses más tarde se empezaba a negociar un borrador para 2017 que nunca llegó a prosperar. Ante el rumor de una posible moción de censura que tendría como protagonistas al PP y Cs, el gobierno local llegó a denunciar hasta la falta de diálogo que mostraban las fuerzas de la oposición. Prácticamente pasó un año completo sin que se despejara la sombra de la moción de censura, pero tampoco la posibilidad de dar luz verde a unas nuevas cuentas. Los portavoces de los distintos grupos en el gobierno remarcaron la parálisis que acarreaba esta situación, al tiempo que en Cs se abría una fractura definitiva entre las dos integrantes del grupo municipal. La dimisión de la portavoz de esta formación, Lola Sánchez, y su nueva condición como edil no adscrita, incluso parecía allanar el camino para que el PP recuperara el principal sillón municipal y, por lo tanto, el gobierno nerjeño. Pero las diferencias lejos del municipio mantuvieron fría la moción de censura y finalmente quedó aparcada a mediados del mes de noviembre. Desde entonces, paradójicamente, el discurso público entre Cs, a través de su nueva portavoz, María del Carmen López, y el PP ha sido de fuego cruzado. En este nuevo escenario, el tripartito intenta retomar el diálogo para la aprobación de un nuevo presupuesto. La tarea es aún compleja porque para culminar el trabajo necesitan ahora del doble apoyo de la única edil no adscrita y de la mencionada integrante de Cs. Así ha comenzado 2018, no obstante, con las cuentas prorrogadas, que se remontan a hace dos años. Los responsables del gobierno nerjeño han vuelto a cargar en los últimos días contra el PP, por su falta de «propuestas y de interés por los problemas de los nerjeños, pese a que no hayan conseguido encontrar ningún aliado para hacer frente al actual tripartito».



Torremolinos

Aprobó su último presupuesto a principios del pasado verano

El Consistorio torremolinense se encuentra con las cuentas prorrogadas de 2017. Pero aunque el gobierno local no tiene la mayoría absoluta, es también cierto que los últimos presupuestos se aprobaron hace menos de un año, en concreto el pasado 23 de junio. Por entonces se dio luz verde a unas cifras que se elevaban a 93 millones de euros y que salieron adelante con el apoyo del gobierno socialista, Costa del Sol Sí Puede, IU y el concejal no adscrito. Cs optó por abstenerse y el PP votó en contra. Entre los grandes proyectos que figuran en el documento está la peatonalización del casco histórico torremolinense, cuyas obras comenzaban con este nuevo año. El alcalde, José Ortiz, recuerda que estas cuentas se aprobaron como consecuencia del «consenso, diálogo y negociación» que han sido guías en el Ayuntamiento desde el comienzo del actual mandato.



Torrox

El presupuesto municipal, prorrogado desde el año 2015

El Ayuntamiento de Torrox, gobernado en minoría por el PP, conserva prorrogados los presupuestos municipales de 2015. El gobierno ha intentado durante 2017 en más de una ocasión consensuar un nuevo documento con las formaciones de la oposición, sin que haya podido prosperar acuerdo alguno. No obstante, a finales de diciembre pasado sí que obtuvo el respaldo del grupo independiente FUCI´s y logró solventar en pleno el trámite administrativo para «garantizar el pago de las nóminas» de ese mes y «evitando el retraso en su ingreso».



Vélez Málaga

Declarado nulo el pleno de presupuestos del pasado año

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Málaga declaraba nulos, a finales de este pasado año, «la comisión de Hacienda y el pleno del Ayuntamiento de Vélez Málaga del pasado abril en los que se aprobó el presupuesto municipal». El fallo estimaba el recurso interpuesto por los concejales del PP, al entender estos integrantes de la corporación municipal que se habían vulnerado los derechos de participación política del artículo 23 de la Constitución. Y es que tanto la comisión como el pleno se convocaron con menos de 24 horas de antelación mediante la fórmula de sesiones extraordinarias y urgentes. La medida ha dejado al Consistorio veleño sin las cuentas más recientes, de manera que se trabaja también con un presupuesto prorrogado y anterior al que se acaba de anular.

En el caso de la sesión plenaria en la que se aprobó el presupuesto de 2017 y, según el auto dictado por el juzgado, el concejal de Hacienda se limitó a invocar «determinadas circunstancias tanto técnicas como políticas» y a indicar que había «una serie de proyectos que estaban todos pendientes del presupuesto». Se dan las circunstancias de que días antes de dicha sesión, los integrantes del PA, socios del PSOE y del GIPMTM en el gobierno, habían amenazado con pasar a la oposición si no se daba luz verde a un nuevo presupuesto. Pero la legislación en vigor especifica que, a diferencia de las ordinarias y las extraordinarias, estas sesiones tienen que hacerse con al menos dos días hábiles de antelación. El portavoz del PP, Francisco Delgado Bonilla, ya advirtió en su momento de que la nulidad se produciría por vulnerarse derechos básicos sobre participación política.



Estepona

Primer gran municipio costero en aprobar las cuentas de 2018

El Ayuntamiento de Estepona fue el primero de entre los grandes consistorios del litoral costasoleño en aprobar el presupuesto municipal para 2018. En la sesión plenaria del 20 de octubre de 2017 dio luz verde a unas cuentas que ascienden para el presente año a 100 millones de euros respecto al capítulo de ingresos, por 97,7 millones en gastos. El equipo de gobierno del PP hizo valer su mayoría absoluta para aprobar dicho documento, ya que los integrantes de la oposición, pertenecientes a las formaciones PSOE, Costa del Sol Sí Puede e Izquierda Unida, votaron en contra.