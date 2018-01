Denuncian que un afectado de ictus estuvo ´olvidado´ 5 horas en la sala de espera

Los familiares de un paciente de 44 años del Hospital de Antequera han denunciado a este centro hospitalario y al SAS por quedar 'abandonado' durante cinco horas en una sala de espera y afectado por un ictus cerebral, sin que nadie se hubiera dado cuenta ni prestado asistencia médica.

La denuncia ha sido presentada en el juzgado de guardia de Antequera a través de los servicios jurídicos de la asociación 'El Defensor del Paciente' en Málaga y defendida por el abogado Francisco Damián Vázquez. Al parecer, los hechos ocurrieron el pasado jueves a las doce del mediodía, cuando el enfermo ingresó en Urgencias del Hospital de Antequera quejándose de un fuerte dolor de cabeza, desorientación y tensión alta.

Tras realizarse varias pruebas como analítica y electrocardiograma, se le indicó que permaneciera en la sala de espera de urgencias, para recibir los resultados. Al no recibir noticias, los familiares empiezan a preocuparse porque no atendía ni llamadas ni whatsapps. Además, al llamar al hospital le informan de que el paciente se había dado a la "fuga" o que había abandonado el hospital y que no sabían nada de él.

Desesperados por la situación, los hermanos lo buscaron en el trabajo y en su casa sin resultados, por lo que deciden ir al hospital y allí hablan con otros pacientes que les informan que su hermano había estado varias horas en la sala de espera, sin atención médica, como adormilado, y que sobre las 17.30 horas un testigo que había en la sala de espera avisa a un celador, que comprueba su nombre en la pulsera que portaba, y que había estado más de 5 horas infartado por un ictus cerebral sin que nadie se hubiera dado cuenta, ni se le prestara ninguna atención médica o se controlara adecuadamente.

Debido al abandono sufrido durante cinco horas con el ictus, el paciente estaba en un estado de gravedad, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital Regional, donde fue intervenido de urgencia, estando ahora mismo en situación crítica, en coma inducido a la espera de su evolución.

El abogado Damián Vázquez, de la asociación 'El Defensor del Paciente', indica en la denuncia que los hechos "pueden ser constitutivos de un delito de imprudencia grave profesional médica, siendo evidente que no ha existido un control adecuado ni supervisión de los pacientes" en el Servicio de Urgencias.



Respuesta de la dirección del hospital

El Hospital de Antequera ha aportado a la familia del paciente toda la documentación clínica y los datos sobre la atención sanitaria y les ha explicado que "la atención recibida en cada momento se ha ajustado a la situación clínica que presentaba el paciente".

Asimismo, se les transmitió que "tanto los profesionales de Urgencias como la dirección lamentan lo ocurrido y están a su disposición para lo que precisen", según han informado desde la Dirección del centro en un comunicado.

Tras analizar la historia clínica del paciente, se les ha explicado que la atención recibida "se ha ajustado a la situación clínica que presentaba el paciente tanto en el momento de su llegada, cuando se realiza el triaje por personal de enfermería, como tras su primera consulta médica, donde se le realizan diferentes pruebas, unas de resultados inmediatos y otras donde hay que esperar a su procesamiento".

"Todo ello --han apuntado--, en los primeros 20 minutos desde que acude por su propio pie y acompañado al hospital". Asimismo, han señalado que el estado general del paciente "no desaconseja su permanencia en la sala de espera junto a la persona acompañante".